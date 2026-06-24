Pide Kenia López a Sheinbaum atender sin sesgos políticos a colectivos

Madres buscadoras exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum que las reciba (Alberto Roa)

En medio de los cuestionamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum por no recibir de manera pública a colectivos de madres buscadoras, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López consideró indispensable atender de manera prioritaria y sin sesgos políticos a los colectivos, organizaciones y víctimas.

“Cada día sin resultados prolonga el dolor de miles de familias que continúan esperando respuestas y exigiendo justicia”, sostuvo

La legisladora lamentó que en México hay 135 mil 105 personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas, por lo cual aseveró que la magnitud de esta crisis exige acciones inmediatas y coordinadas.

“Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló

En conferencia de prensa, López Rabadán aseveró que escuchar las demandas de los colectivos de madres buscadoras es un paso importante, pero el objetivo debe ser traducirlas en resultados concretos.

Recordó que la crisis de las desapariciones en nuestro país está en la agenda internacional, pues el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido indicios fundados de que las desapariciones podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, además de señalar niveles alarmantes de impunidad.

Por ello, dijo, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías especializadas y las instituciones forenses deben actuar con urgencia y coordinación.

La panista reconoció que se haya recibido a madres buscadoras y planteó la necesidad de dar más pasos hacia adelante, como ampliar el diálogo para conocer de primera mano sus demandas y, sobre todo, atender sus planteamientos con acciones concretas.

Ante este panorama—agregó--, es necesario que el Estado mexicano haga una mayor inversión en tecnología, presupuesto focalizado para encontrar a las víctimas y garantías de seguridad para las madres buscadoras.