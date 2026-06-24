Registro CURP CURP 2026: ¿Cómo y dónde descargarlo en línea? (Cuartoscuro)

Si necesitas hacer un trámite escolar, laboral o gubernamental, seguro ya te pidieron este documento. Por eso, hoy te explico todo sobre la CURP 2026: ¿cómo y dónde descargarla en línea? Olvídate de hacer filas; las autoridades tienen una plataforma oficial donde puedes consultar y bajar tu archivo en PDF, de forma totalmente gratuita y en un par de minutos.

¿Dónde descargar mi CURP en línea de forma segura?

Lo mejor de todo es que el proceso es facilísimo y puedes hacerlo desde cualquier celular o computadora con internet. Para empezar, solo debes ingresar al sitio web oficial de la Secretaría de Gobernación. Para imprimir tu CURP gratis y rápido, lo único que necesitas tener a la mano son tus datos personales básicos: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento.

¿Cómo descargar la CURP en línea?

Aquí conocerás los pasos para realizar el trámite en línea:

Entra a la página oficial: Ve directo a gob.mx/curp. Elige cómo buscarlo: Si te sabes tu CURP de memoria, escríbela y listo. Si no te la sabes, no pasa nada; dale clic a la pestaña de “Datos Personales” y llena el formulario con tu nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y el estado donde naciste. Verifica y descarga: Dale clic a la casilla de “No soy un robot”, presiona “Buscar” y el sistema te mostrará tus datos para que verifiques que todo esté bien. Si está correcto, dale al botón de Descargar PDF.

¡Y listo! Ya tienes el archivo guardado en tu celular o computadora, listo para mandarlo a imprimir en una hoja blanca tamaño carta. Sin filas, sin costo y en menos de cinco minutos.