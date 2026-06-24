INE resuleve seis proyectos de resolución sobre recursos de revisión correspondientes a Morena y al PAN

Se aprobaron seis recursos de revisión en materia de acceso a la información pública por parte de la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INE, de los cuales cinco corresponden al partido político Morena y uno al Partido Acción Nacional.

Con respecto a los expedientes relacionados con Morena, la Comisión resolvió modificar la respuesta inicialmente programada como revocación al considerar que se atendió la solicitud por el partido sobre los costos y distribución de sus publicaciones internas, incluido el periódico Regeneración.

En cuanto a los casos restantes de Morena, las consejerías decretaron el sobreseimiento de dos recursos tras la actualización de información sobre cuotas partidistas y acuerdos de su Consejo Nacional, además de revocar una negativa para que se atienda una demanda de información de denuncias en contra de una senadora y confirmar la entrega de un formato PDF accesible sobre la campaña “Somos millones, súmate a Morena”.

Asimismo, el colegiado determinó modificar la respuesta del Partido Acción Nacional, para que ponga a disposición de la persona solicitante, previa elaboración de la versión publica correspondiente, los expedientes únicos de militancia en formato digital.