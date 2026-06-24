Exigen senadores aclarar participación de policías auxiliares en multas; “no están capacitados”

Cuestionan que poliicias auxiliares puedan infraccionar (Crisanta Espinosa Aguilar)

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Guadalupe Chavira de la Rosa demandó al gobierno de la Ciudad de México esclarecer la participación que tendrá la Policía Auxiliar en la imposición de multas de tránsito pues advirtió que esta corporación está capacitado para otras actividades, no para imponer infracciones en una ciudad que ha apostado a la digitalización para evitar hechos de corrupción.

La ex alcaldesa de Milpa Alta, señaló que hay confianza en las decisiones que toma la administración que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero es imprescindible darle garantías a la población de que no se vulnerarán sus derechos y sería necesario evaluar si la medida requiere ajustes legales.

Recordó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2025 del INEGI dio a conocer que la policía de tránsito en el país se percibe entre la población mayor a los 18 años como la autoridad más corrupta, con el 75.3%, colocando a la capital y al Estado de México en primer lugar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignados a diferentes alcaldías podrán aplicar sanciones a quienes incumplan el Reglamento de Tránsito.

Desde este martes, los elementos autorizados para infraccionar se integran en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, así como en Xochimilco y podrán levantar boletas de sanción por diversas faltas al Reglamento de Tránsito.

Chavira de la Rosa destacó que la Ciudad de México ha sido pionera en la digitalización de las infracciones de tránsito para evitar hechos de corrupción, sin embargo, sigue habiendo quejas de automovilistas y motociclistas que se hacen virales en las redes, con policías extorsionando a la ciudadanía con la clásica “mordida”.

“Sabemos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplica controles internos de sanción para esos elementos, pero no hay una estadística clara de cómo terminan esos casos”.

Djio que tampoco hay un registro estadístico suficientemente claro sobre la aplicación de multas de tránsito en la capital del país, pues según el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México se tiene una estadística desfasada de cerca de 250 mil infracciones de tránsito contabilizadas con equipos electrónicos hasta noviembre de 2025, aunque no se tiene información de este año, además de que no señala si hay otras aplicadas de manera presencial.

La legisladora manifestó que es importante que el gobierno capitalino explique a la ciudadanía las nuevas funciones de esta corporación, además de la estricta aplicación de controles de confianza para que, en vez de resolver una situación, no se vuelva un problema de mayor incertidumbre.