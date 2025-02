Reforma de Sheinbaum no combate nepotismo cruzado: Ricardo Anaya; ejemplifica con los Batres

El PAN en el Senado calificó como una simulación la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el nepotismo pues acusó que no lo ataca de manera cruzada, ya que no incluye al Poder Judicial, organismos autónomos, y menos al Poder Ejecutivo, donde hay muchos casos como el de la familia Batres Guadarrama.

De hecho criticó que la propuesta de Sheinbaum permite que la familia Batres Guadarrama se mantenga en cargos de elección.

“Resulta que no le aplica al que era Jefe de Gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte; ese tipo de situaciones no la regula”, sostuvo el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.

La bancada mayoritaria de Morena en el Senado, pretende dictaminar y aprobar, esta misma semana, la reforma constitucional enviada por la Presidenta Sheinbaum l para prohibir la reelección y terminar con el nepotismo electoral en períodos consecutivos.

El líder del PAN en el Senado criticó que no se puede hablar de una reforma integral en materia electoral, pues la propuesta se queda corta en muchos sentidos, sobre todo que no combate el nepotismo cruzado.

“Todos sabemos del nepotismo que hay al propio interior del INE, porque no está incluyendo al Poder Ejecutivo, donde también hay muchísimo nepotismo y no se hace cargo del nepotismo cruzado, porque resulta que no le aplica al que era jefe de gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte; ese tipo de situaciones no las regula”, indicó

Recalcó que la reforma implica sólo una burda simulación, pues ni si quiera aborda casos escandalosos de dirigentes partidistas que impulsan a sus familiares para ocupar distintos cargos.

“Vayamos a una reforma en serio que no simule, que incluya al Poder Judicial, que incluya los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia”, insistió

Asimismo Anaya también expresó el rechazo de su partido a la sobrerrepresentación que no se aborda en la reforma electoral que perfila Morena por lo cual exigió que se discuta una reforma integral en esa materia y no pura simulación.

“Vamos a prohibir el nepotismo, pero en serio, y abordemos lo que hoy es por mucho el principal problema del sistema electoral, que es la sobrerrepresentación, o sea, sacan el 54%, la oposición prácticamente la mitad de los votos con el 46 y resulta que estos señores se adueñan del Congreso de la Unión y hacen lo que se les pega la gana modificando la Constitución y todo tipo de leyes secundarias”, acusó