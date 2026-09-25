Metro CDMX, 25 de septiembre: líneas afectadas y con marcha lenta al momento

Alta afluencia en las líneas 2,3 y 12. Se ha reportado alta afluencia y retrasos en varias líneas del MetroCDMX. (@MetroCDMX/X)

Las lluvias registradas durante la tarde de este viernes 25 de septiembre han provocado afectaciones en el Metro de la Ciudad de México, donde siete líneas operan con marcha de seguridad, mientras los usuarios deben contemplar tiempos adicionales para realizar sus traslados.

De acuerdo con información difundida por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a través de su cuenta oficial @MetroCDMX, la reducción de velocidad se aplica en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, B y 12 debido a las precipitaciones en diferentes zonas de la capital.

¿Qué líneas del Metro CDMX tienen marcha lenta por lluvia?

Durante las primeras horas de precipitaciones, el Metro informó que las Líneas 2, 3, 4 y 5 operaban con marcha de seguridad. Posteriormente, conforme avanzaron las lluvias, la medida se extendió a otros puntos de la red.

Hasta la última actualización brindada por el MetroCDMX, las líneas afectadas son:

Línea 2: Cuatro Caminos–Tasqueña.

Cuatro Caminos–Tasqueña. Línea 3: Indios Verdes–Universidad.

Indios Verdes–Universidad. Línea 4: Martín Carrera–Santa Anita.

Martín Carrera–Santa Anita. Línea 5: Politécnico–Pantitlán.

Politécnico–Pantitlán. Línea 8: Garibaldi/Lagunilla–Constitución de 1917.

Garibaldi/Lagunilla–Constitución de 1917. Línea B: Buenavista–Ciudad Azteca.

Buenavista–Ciudad Azteca. Línea 12: Mixcoac–Tláhuac.

Líneas 2, 3 y 12 registraron alta afluencia

Además de las condiciones meteorológicas, las Líneas 2, 3 y 12 estuvieron entre las rutas con complicaciones desde las primeras horas de este viernes. El Metro reportó alta afluencia en estas tres líneas y señaló que enviaría unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el traslado de los pasajeros.

Las afectaciones en la Línea 2 comenzaron antes de las lluvias. Durante la mañana, pasajeros reportaron trenes detenidos durante varios minutos, saturación en estaciones y retrasos que, de acuerdo con algunos usuarios, alcanzaron hasta los 15 minutos. Ante las quejas, el Metro informó que personal del sistema realizaba una revisión en la zona de vías, motivo por el cual la circulación de los trenes era lenta.

En el caso de la Línea 12, usuarios también denunciaron durante la jornada largos tiempos de espera y falta de trenes, con reportes de aproximadamente nueve minutos de espera en algunas estaciones. El STC respondió que agilizaría la circulación y la salida de unidades desde las terminales.

¿Por qué el MetroCDMX reduce la velocidad cuando llueve?

La marcha de seguridad se trata de una medida preventiva mediante la cual los operadores reducen la velocidad de los trenes cuando las condiciones meteorológicas pueden afectar la circulación, especialmente en los tramos superficiales y elevados.

La medida busca garantizar condiciones seguras de operación, aunque provoca que los recorridos sean más largos de lo habitual. Por esta razón, el STC pide a los pasajeros anticipar sus traslados, considerar tiempos adicionales de viaje y atender las indicaciones del personal.