Huracán Polo: ¿qué hay en el archipiélago Revillagigedo y cuántas personas viven en esas islas mexicanas? (Secretarías de Estado/National Hurricane Center)

El huracán Polo se intensificó la noche de este viernes 25, lo que generó que vuelva a la categoría 5, máxima escala para medir este fenómeno. Vientos de 285 Km/h llegaron a la zona del archipiélago Revillagigedo.

Información oficial dice que la Isla Socorro será la primera víctima directa del huracán. Esta isla solo cuenta con la precia de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

¿Qué es el archipiélago Revillagigedo?

El archipiélago Revillagigedo o también conocido como islas Revillagigedo, es un grupo de cuatro islas en el Océano Pacífico. Esta conformado por Islas Socorro, Clarión, San Benedicto y el Islote Roca Partida.

Cubre 636,685 hectáreas e incluye un área marina protegida que se extiende 12 millas alrededor de cada una de las islas, cuenta con volcanes activos, arcos, acantilados y afloramientos rocosos. En 2016 fue nombrado como Patrimonio Cultura de la Humanidad por parte de la UNESCO.

La zona se encuentra a unos 800 kilómetros al oeste de Manzanillo y casi 400 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Cuántas personas viven ahí?

No existe una cantidad aproximada de personas que vivan de manera fija en el archipiélago Revillagigedo, pero de forma rotativa habitan entre 40 y 60 personas, compuesto por personal de la SEMAR en los puestos de vigilancia y bases navales.

Además de investigadores y guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), quien realizan monitoreo ambiental en la isla.

Según el INAH, las islas del archipiélago Revillagigedo fueron descubiertas en 1533 por Fernando de Grijalva y toman el nombre del Virrey Juan Vicente de Güemes, conde de Revillagigedo.

¿Qué se puede encontrar en el archipiélago Revillagigedo?

Cuenta con una diversidad de flora y fauna que genera procesos únicos en la ecología y biología del lugar, lo que genera un interés científico y de estudio sobre la diversidad, biogeografía y evolución, explica el Gobierno de México en un comunicado.

Cuenta con un alto índice de especies endémicas de plantas terrestres, además de fauna marina. También es posible encotrar reptiles, insectos, vegetación de playa y grandes pelágicos.