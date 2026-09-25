Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este viernes 25 de septiembre? (Pexels)

El último sismo registrado en México hoy 25 de septiembre se registró en Oaxaca y, según los reportes del Sistema Sismológico Nacional (SSN), ocurrió a las 11:21 horas y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. Conoce todos los detalles sobre el sismo de hoy.

¿Dónde fue el epicentro y de qué magnitud fue el último sismo hoy 25 de septiembre?

El último sismo que ha registrado el SSN fue a las 11:21 horas a 99 kilómetros al sureste de Salina Cruz en Oaxaca, con una profundidad de 16.1 km y tuvo una magnitud de 4.1. No obstante, no fue el único, ya que minutos antes, a las 11:04 a.m., también se había registrado uno de magnitud 4.0.

Fecha: 25-09-2026

25-09-2026 Hora: A las 11:21 horas.

A las 11:21 horas. Magnitud: 4.1

4.1 Localización: A 99 kilómetros al sureste de Salina Cruz en Oaxaca

A 99 kilómetros al sureste de Salina Cruz en Oaxaca Profundidad: 16.1 kilómetros

¿Se activó la alerta sísmica en la CDMX?

Debido a que los sismos ocurridos el día de hoy 25 de septiembre no han sido de gran magnitud, no han ameritado que se active la alerta sísmica en la CDMX o en los estados donde ocurrieron, como en Oaxaca.

De acuerdo al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), para que la alerta sísmica se active, al menos dos sensores deben detectar los niveles de energía liberada en los primeros segundos del movimiento. Además, para que se emita una alerta, los sismos suelen tener una magnitud mayor a 5.0.

¿Qué sismos se han registrado por el Sismológico Nacional hoy, viernes 25 de septiembre?

Debido a que México se encuentra en una zona sísmica, por lo general a lo largo del día se registran distintos sismos, aunque no todos ameritan que suene la alerta sísmica.

Hasta el momento, el SSN ha registrado alrededor de 26 sismos el día de hoy; el más fuerte tuvo una magnitud de 4.1.