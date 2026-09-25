Vinculan a proceso a mujer por homicidio de adolescente en campamento militarizado en Morelos

Vinculan a proceso a Mariana “N”

La Fiscalía Regional Oriente obtuvo un auto de vinculación a proceso contra Mariana “N”, señalada como probable responsable de participar en el homicidio de un adolescente identificado con las iniciales E.L.T.T., ocurrido durante un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

Durante la audiencia celebrada este jueves en la Ciudad Judicial de Cuautla, un juez determinó vincular a proceso a la mujer por el delito de homicidio calificado y ordenó que continúe vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

El juzgador también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá continuar con las diligencias correspondientes.

Adolescente murió durante campamento

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Regional Oriente, los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando el adolescente E.L.T.T. acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”.

El campamento se desarrollaba en la comunidad de Felipe Neri, ubicada en los límites de Morelos y el Estado de México.

Según las indagatorias, el adolescente habría perdido la vida a consecuencia de golpes durante el desarrollo de dicha actividad.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía Regional Oriente obtuvo una orden de aprehensión contra Mariana “N” por su probable responsabilidad en los hechos.

La orden judicial fue cumplimentada el 19 de septiembre en la Ciudad de México, tras lo cual la mujer quedó a disposición de las autoridades correspondientes y posteriormente fue presentada ante el órgano jurisdiccional.

Con la vinculación a proceso, Mariana “N” continuará bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria y se determina su situación jurídica conforme avance el proceso penal.