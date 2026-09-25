“El derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza”, Roberto Velasco ante la ONU

Roberto Velasco en el Debate General del 81 periodo de sesiones de la ONU

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que México mantiene una política exterior sustentada en la defensa de la soberanía, el derecho internacional, los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos.

Durante su participación y tomar la tribuna en el Debate General del 81 periodo de sesiones de la ONU, en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller presentó una serie de resultados que, dijo, reflejan la transformación que vive México y destacó la reducción de la pobreza, los avances en seguridad, el crecimiento del salario mínimo y la llegada de una mujer a la Presidencia de la República.

Roberto Velasco planteó la necesidad de que el derecho internacional prevalezca sobre el uso de la fuerza y se respeten la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

Defensa de la soberanía y la no intervención

Sin desviarse del tema internacional, afirmó que México mantiene una política exterior independiente basada en los principios establecidos en la Constitución.

Entre ellos mencionó la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la protección de los derechos humanos.

Sostuvo que estos principios coinciden con los propósitos establecidos en la Carta de la ONU y que forman parte de una tradición diplomática mexicana asociada, y entre algunos personajes de la historia de México citó a Benito Juárez, Venustiano Carranza y Genaro Estrada.

Respaldo a solución por conflicto Israel-Palestina

Con relación a los conflictos internacionales vigentes, el canciller resaltó que México sostiene que el derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza, que la población civil debe ser protegida y que la integridad territorial de las naciones debe respetarse.

Asimismo, reiteró el respaldo de México a la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina y señaló que México reconoce al Estado palestino y el derecho de su pueblo a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas.

El canciller también destacó la participación de México en iniciativas para fortalecer el sistema multilateral, entre ellas el Grupo UN80 Global, impulsado junto con Noruega, así como los trabajos con Catar, Noruega y Suiza para fortalecer las capacidades de mediación de Naciones Unidas.

México mantiene solidaridad con Cuba

En el ámbito regional, el secretario puntualizó que México continuará trabajando para preservar a América Latina y el Caribe como una zona de paz y fortalecer mecanismos de cooperación como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Asimismo, reiteró la solidaridad de México con el pueblo de Cuba y el rechazo al embargo y a medidas económicas unilaterales que, sostuvo, son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.

Añadió que México continuará enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades de la población cubana.

“Es tiempo de mujeres” en Naciones Unidas

Al referirse al futuro de la organización internacional, Roberto Velasco planteó la necesidad de fortalecer y renovar a las Naciones Unidas para hacer frente a los conflictos armados, proteger los derechos humanos y atender las necesidades de las poblaciones vulnerables.

En ese contexto, afirmó que también debe renovarse el liderazgo de la organización y sostuvo que, ante la próxima elección de la Secretaría General, “también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres”.

El canciller concluyó que México mantendrá una política exterior orientada al diálogo, la cooperación y la defensa de su soberanía, al considerar que ninguna nación puede construir su futuro desde el aislamiento.