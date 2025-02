Morena nombra a su representante ante INE a diputado presunto deudor de pensión alimenticia

Con una votación de 115 contra 112 dentro de la plenaria de diputados de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, cercano al grupo de legisladores de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, fue nombrado representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que desempeñó hasta el pasado martes Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

El pasado martes, una mujer colgó una manta con la imagen del legislador por Guanajuato.

Con altavoz en mano, la manifestante, madre de la menor, denunció públicamente que el legislador morenista tampoco quiere reconocer su paternidad.

“Papito corazón, ya #PagaLaPensión que te corresponde y RECONOCE A TU HIJA @Neto_Prieto. Hoy acudimos a tu lugar de trabajo, ahí donde no aceptan tus exhortos del juzgado. Te dejamos el recado. Deja de amenazar y CUMPLE”, dice Diana Luz, madre de la pequeña.

El legislador respondió: “¡Qué casualidad que haya sido ayer! Es totalmente falso todo lo que se me imputa. Tengo las pruebas, los elementos, los recibos, los tickets de que estaba al pendiente de mis obligaciones que me marca la ley, con creces y hasta de más. Entonces, a mí sí me entristece un poco que se recurra al juego sucio, a la guerra sucia. No sé quién haya sido, pero tengan la confianza de que estamos cumpliendo, de que tenemos congruencia”, dijo el legislador.