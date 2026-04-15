Ariadna Montiel publica aviso importante por intento de fraude a beneficiarios de la Pensión Bienestar Conoce cuál es la nueva forma de fraude para los beneficiarios de la Pensión Bienestar y cómo evitarla (Pexels)

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, alertó a los beneficiarios de la Pensión Bienestar sobre un nuevo tipo de fraude; conoce de qué se trata.

Mediante sus redes sociales, Ariadna Montiel emitió un mensaje para alertar a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México, donde informó que en diferentes estados del país se han registrado llamadas en las que se hacen pasar por la Secretaría de Bienestar.

Alerta de fraude: ¿En qué consiste el nuevo intento de estafa reportado por Ariadna Montiel?

De acuerdo con Ariadna Montiel, se ha detectado que en esta nueva forma de fraude los beneficiarios de programas sociales, como Pensión para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, reciben llamadas desde supuestos números telefónicos de la Secretaría de Bienestar.

En estas llamadas, en las que se hacen pasar por servidores públicos, se les pide a los beneficiarios que se comuniquen a otro número, o bien se reproducen audios en donde se simula la voz de Ariadna Montiel con fines de extorsión.

Por lo tanto, si recibes llamadas, mensajes y audios a nombre de la Secretaría de Bienestar o de su titular, en los que se te solicitan datos personales o contacto directo, se podría estar tratando de un fraude.

Asimismo, Ariadna Montiel informó que se procederá con la denuncia correspondiente, mientras les pide a los usuarios no caer en estos engaños.

Consejos para no caer en un fraude por llamada telefónica

Ante estos nuevos tipos de fraudes que se realizan a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, se recomienda a las personas:

No brindar datos personales como contraseñas, nombres e información bancaria.

como contraseñas, nombres e información bancaria. No abrir ni descargar enlaces o mensajes que provengan de un número desconocido.

o mensajes que provengan de un número desconocido. Confirmar que la información que recibas venga de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuáles son los medios de comunicación oficiales de la Secretaría de Bienestar?

Recuerda que la Secretaría de Bienestar no pide información personal a través de mensajes de texto o llamadas y que sus únicos canales de comunicación son:

Redes sociales: Se encuentran en Facebook, Instagram, X y YouTube como @bienestarmx

Se encuentran en Facebook, Instagram, X y YouTube como @bienestarmx Página web oficial: Su página oficial termina en gob.mx