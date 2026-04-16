Nuevas tecnologías para Fracking y reciclado de agua hacen menos contaminante extraer gas natural

Aplicar Freaking para extraer gas natural será benéfico para México, pero requerirá mucho presupuesto

Fracking — Las nuevas tecnologías utilizadas en el Fracking (fracturación hidráulica) para la extracción de gas no convencional ha permitido reutilizar el agua de la perforación de pozos y reducir su uso hasta en 80 por ciento, además de que se ha echado mano de químicos con un bajo porcentaje sustancias y desarrollados para ser solubles y dispersados en diferentes tratamientos en superficie, además, cada pozo perforado es aislado con tubería de acero y cemento, para evitar el contacto directo con mantos freáticos o formaciones rocosas, destaca Ramses Pech, ingeniero químico y experto en la industria de hidrocarburos, energía geotérmica y economía, sobre la oportunidad que tiene México para extraer gas natural a través de este método.

Sobre las versiones de que este método para extraer gas es altamente contaminante del medio ambiente por el uso químicos y por desperdicio de agua por fracturación hidráulica, el especialista destacó que “actualmente la técnica de estimulación en formaciones de baja permeabilidad se ha concentrado en invertir en avances tecnológicos en tres áreas, como la superficie, donde se realizaránoperaciones para reducir el número de unidades para este trabajo, reducirel uso de combustibles en máquinas para bajar las emisiones de dióxido de carbón, en tanto se desarrollan motores a base de gas natural y eléctricos, lo que llevará a reducir la contaminación del aire y del ruido.

Para las tareas en el subsuelo, refiere que en los últimos años se desarrollaron prácticas en la cantidad de agua necesaria para transportar la arena y los químicos utilizados, y es en este punto donde resalta la reutilización en un mayor número de veces del agua por el retorno de cada fractura, lo que permite recuperarhasta el 60% del líquido.

En lo que respecta a los químicos, el especialistas en hidrocarburos subraya que éstos ya contienen un bajo porcentaje de sustancias, ya que han sido desarrollados para ser solubles y ser dispersados en diferentes tratamientos realizados en superficie, a lo que se suma que cada pozo perforado para extracción de gas no convencional, es aislado con tubería de acero y cemento, con lo que se evita el contacto directo con los mantos freáticos.

Nuevas tecnologías reducen los niveles de contaminación por fracturación hidráulica

--¿Qué necesita México para aumentar su producción de gas natural con este método?

Uno de los obstáculos es el presupuesto, ya que para pasar de una producción de gas de 2,000 millones de pies cúbicos diarios a más de 9,000 Mmpcd, se deberían perforar unos 32 mil pozos, donde cada uno requeriría de una inversión de entre 12 millones y 15 millones de dólares, lo que anualmente rondaría los 45 mil millones de dólares, según un cálculo a 10 años, cuando actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) perfora 200 pozos, a lo que se suma que su presupuesto anual no supera los 10 mil millones de dólares sólo para exploración y producción.

--¿Pemex qué necesita para alcanzar una mayor producción de gas?

Indispensable, contar con un presupuesto 250% mayor al que tiene para exploración y producción, además, requeriría tener varios contratos mixtos orientados al crecimiento y tener entre 100 y 120 equipos de perforación con una potencia de 1,200 a 1,500 HP (caballos de fuerza), ya que actualmente sólo tiene en operación no más de 25 equipos terrestres.

--¿En un panorama viable para México, si contará con las condiciones para extraer gas qué se espera?

El panorama es alentador, ya que permitirá incrementar la producción en un periodo de 10 a 15 años, dependiendo de los recursos disponibles, el equipo, infraestructura y vías de acceso. Un punto fundamental que se debe resolver a la brevedad es el de la seguridad del personal, ya que éste debe transitar las 24 horas por brechas y caminos sinuosos para operar durante la perforación y terminación de los pozos.

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Además, de concretarse el proyecto, representaría un beneficio para las comunidades donde se implemente, ya que se convertiría en una industria a largo plazo que requerirá servicios, activos e infraestructura, lo que impulsaría el desarrollo sostenible a futuro como sucede en Midland, Texas, que actualmente es una región con un importante nivel de crecimiento económico.

--¿En qué posición de producción de gas se encuentra México?

Hay una dependencia a importar gas (principalmente de Texas), y es que México registró una producción de 3,677 MMpcd (millones de pies cúbicos diarios) de gas natural sin nitrógeno, distribuidos en 1,699 MMpcd provenientes de gas asociado (se encuentra en los yacimientos petroleros, ya sea disuelto en el crudo o como una capa sobre éste) y 1,978 MMpcd de gas no asociado (extraído de yacimientos que contienen gas y no petróleo crudo) en promedio en 2025. Esto deja en evidencian la creciente dependencia del gas no asociado para asegurar la oferta nacional, mientras que la producción de gas asociado, vinculada a la extracción de petróleo crudo, mantiene una tendencia estable y representa una proporción menor.

Es importante señalar que en 2025, México operó en promedio 5,785 pozos, lo que revela la magnitud de la actividad petrolera y gasífera nacional. De ellos, 3,499 fueron para producir crudo, mientras que 2,286 se enfocaron en gas no asociado, recurso clave para abastecer la demanda nacional y reducir la dependencia de importaciones.

La Crónica de Hoy 2026