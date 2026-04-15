Usuaria denuncia a GNP por negativa de pago pese a dictamen técnico; caso escala ante CONDUSEF

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La actuación de las aseguradoras en México vuelve a estar bajo escrutinio, luego de que Ana L. López del Valle denunciara la negativa de pago por parte de Grupo Nacional Provincial (GNP), a pesar de contar con un dictamen técnico independiente que atribuye los daños estructurales de su vivienda a una causa externa.

El siniestro fue reportado en septiembre de 2025. A solicitud de la propia aseguradora, la afectada obtuvo un peritaje elaborado por un ingeniero con cédula profesional, en el que se concluye que las afectaciones no corresponden a falta de mantenimiento ni a condiciones naturales del suelo.

Pese a ello, GNP rechazó la reclamación apoyándose en cláusulas generales de exclusión, relacionadas con supuestas deficiencias constructivas y movimientos naturales del terreno. Según la denunciante, la empresa no presentó un dictamen técnico propio que desvirtuara el peritaje independiente.

Ante la negativa, López del Valle acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). El caso fue llevado a audiencia de conciliación el 20 de marzo de 2026, sin acuerdo, luego de que la aseguradora mantuviera su postura y no ofreciera compensación económica.

Especialistas del sector advierten que este tipo de casos reflejan una práctica recurrente: la aplicación generalizada de cláusulas de exclusión sin sustento técnico sólido, lo que puede vulnerar los derechos de los usuarios. Subrayan que, cuando el asegurado presenta un dictamen técnico, corresponde a la aseguradora desvirtuarlo con pruebas igualmente robustas, en apego a la buena fe contractual.

El caso podría derivar en un proceso judicial, lo que implicaría mayores costos y tiempos para la afectada, visibilizando las limitaciones de los usuarios para defender sus derechos frente a las aseguradoras en México.

Hasta ahora, Grupo Nacional Provincial no ha emitido una postura pública adicional. El caso reabre el debate sobre la necesidad de una supervisión más estricta y mecanismos más eficaces de protección al usuario en el sector asegurador mexicano.