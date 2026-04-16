Calendario Escolar SEP 2026: confirman megapuente de 6 días de descanso escolar en abril y mayo

Megapuente SEP Estudiantes de educación básica en México tendrán otro descanso a días de haber vuelto a las aulas.

¡Se extienden las vacaciones! La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que habrá un megapuente de seis días, de acuerdo con su calendario escolar 2026.

Después de haber disfrutado dos semanas debido al periodo vacacional de primavera, los y las estudiantes de educación básica en México tendrán un próximo descanso a finales de este mes e inicios de mayo.

Calendario SEP 2026: ¿megapuente de seis días?

A pesar de que las vacaciones de Semana Santa, también conocidas como descanso primavera, finalizaron recientemente, existen dudas entre estudiantes y familias sobre si existirán más días de descanso en lo que resta del calendario de educación básica 2025-2026.

Este ciclo escolar, la agenda de la Secretaría de Educación Pública en México presenta un caso particular, ya que entre descansos oficiales en las escuelas y días conmemorativos en la historia del país, el descanso se extenderá por seis días, comenzando —en algunos casos— el último día de abril.

¿Qué días será el “megapuente” de la SEP y por qué?

La primera semana del mes de mayo en el calendario escolar de este ciclo de la SEP marca dos días festivos oficiales que se unen a la celebración del 30 de abril, Día del Niño y la Niña.

En diversos casos, las escuelas preparan actividades especiales durante esta fecha para celebrar a las infancias, sin embargo, también suele tomarse como un día libre en el que los alumnos y alumnas pueden decicidir no asistir a su festejo escolar.

Al día siguiente, viernes 1° de mayo, se conmemorará el Día del Trabajo, un día de asueto oficial que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y que también es descanso oficial para estudiantes de la educación básica.

Seguido de un fin de semana, el lunes 4 de mayo podría ser otro día de descanso debido a que el martes 5 de mayo se conmemora La Batalla de Puebla, día oficial de suspensión de actividades en el calendario de la SEP.

Debido a la particularidad de estas fechas encontradas, las escuelas podrían decidir extender el descanso durante los seis días mencionados, sin embargo, se recomienda preguntar al cuerpo escolar y directivo para confirmar si tomarán estas medidas de suspensión de clases.

Por el momento, las fechas confirmadas como días de descanso en el calendario escolar del ciclo 2025-2026, son las siguientes:

Viernes 1° de mayo: Día del trabajo.

Día del trabajo. Martes 5 de mayo: La Batalla de Puebla.

¿Qué días de descanso faltan en el ciclo escolar 2025-2026 de la SEP?

El puente más cercano se llevará a cabo en el inicio del mes de mayo, sin embargo, aún existen más días de suspensión de actividades confirmados en el calendario de la Secretaría de Educación Pública; las fechas son: