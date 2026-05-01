Entra en vigor reforma por jornada laboral gradual

CDMX — El ‘Diario Oficial de la Federación (DOF)’ publicó en su edición vespertina el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral, el cual entra en vigor este viernes 1 de mayo.

El pasado 22 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 441 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin disminución del salario y de manera gradual, por lo que sus efectos comenzarán en 2027.

El dictamen a la minuta, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con ello, se fortalece el ecosistema laboral, genera bienestar, garantiza los derechos de las personas trabajadoras y protege la productividad de las empresas mexicanas.

Aquí el decreto publicado en el DOF, es el siguiente: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5786537&fecha=01/05/2026#gsc.tab=0