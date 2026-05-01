Empresas fuertes, sólo con condiciones laborales dignas, advierte Pedro Haces

CDMX — Los derechos laborales no se conquistan una vez y para siempre, sino que se defienden, se actualizan y se construyen cada día, y sólo así habrá empresas fuertes, con trabajadores que gocen de condiciones laborales dignas, advirtió el diputado federal, coordinador de Operación Política de Morena en San Lázaro y líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Este viernes, la CATEM fue parte de las organizaciones de trabajadores que se movilizaron en la fecha conmemorativa del Día del Trabajo en México, encabezada por la Presidenta de la República en el Zócalo de la Ciudad de México, y en este contexto Pedro Haces reiteró que el país vive un momento clave para consolidar una nueva etapa en la agenda laboral.

“El Día del Trabajo nos recuerda que los derechos laborales no se conquistan una vez y para siempre, sino que se defienden, se actualizan y se construyen todos los días con diálogo, responsabilidad y resultados. No hay trabajadores fuertes sin empresas fuertes, y no hay empresas fuertes sin trabajadores con condiciones dignas. Ese equilibrio es el que tenemos que cuidar”, dijo Haces Barba, quien señaló que el sindicalismo moderno debe ser capaz de defender los derechos de las y los trabajadores sin perder de vista la productividad, la estabilidad y el crecimiento económico.

El diputado federal, uno de los más activos de la bancada de 253 legisladores, resaltó que México se ubica en un contexto donde la agenda laboral ha incorporado temas como la jornada de 40 horas, la seguridad social y el fortalecimiento del empleo formal.

Y fue puntual en que el movimiento obrero enfrenta el reto de evolucionar hacia un modelo más propositivo.

“El sindicalismo que México necesita no es el que sólo protesta, sino el que construye soluciones. Defender a los trabajadores también implica ayudar a que el país funcione mejor.”

El líder de CATEM reiteró la importancia de mantener una visión de diálogo entre trabajadores, empresas y gobierno, con el objetivo de impulsar condiciones laborales más justas y sostenibles.

“La fuerza del trabajo en México está en su capacidad de construir, no de dividir”.

Previamente, en el marco del cierre de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, Pedro Haces destacó en tribuna que el cierre del periodo legislativo representa una oportunidad para consolidar una agenda orientada a generar más oportunidades, más empleo y mejores condiciones de vida para las y los mexicanos.

“Aquí no se trata sólo de presentar iniciativas, sino de construir soluciones que impacten en la vida de las personas. México necesita resultados, no sólo debate”, expuso.

De febrero al 29 de abril, la Cámara de Diputados tuvo 92 sesiones, se presentaron más de 2,800 iniciativas, se recibieron 71 minutas. Se aprobaron 117 dictámenes y se registraron más de 3,267 participaciones en tribuna.

Al respecto, el diputado dijo que el reto no está en el volumen, sino en la dirección del trabajo legislativo.

Desde la tribuna, el legislador impulsó una agenda centrada en la construcción de un nuevo modelo laboral en México, caracterizado por condiciones más justas, mejores niveles salariales y un equilibrio entre productividad y bienestar.

Para el legislador, avanzar hacia este nuevo modelo implica entender que la productividad y los derechos laborales no son opuestos, sino complementarios.

“La productividad no está peleada con los derechos laborales; es la base para que estos sean sostenibles en el tiempo. Y hoy el trabajo en México también se construye hacia afuera. Lo que hagamos bien aquí impacta en nuestras oportunidades en el mundo.”

El legislador señaló que el reto hacia adelante es consolidar un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar social avancen de manera conjunta.

“Legislar no es hablar. Es ayudar a que las cosas funcionen mejor y a que la vida de las personas sea realmente distinta.”

En la movilización sindical de este viernes, en representación de CATEM estuvieron presentes la diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión del Trabajo; Fernando Haces Barba, secretario general de CATEM CDMX; y José Reynol Neyra González, secretario general de CATEM Estado de México.