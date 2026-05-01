Estabilidad fiscal debe traducirse en crecimiento económica, conforme balance de deuda pública

CDMX — Conforme a los resultados de las finanzas públicas del primer trimestre de 2026 de la Secretaría de Hacienda, México registra un avance en ingresos tributarios y una estabilidad fiscal debe traducirse en crecimiento económico, señaló el diputado y vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien reiteró en que urge cerrar la brecha a la evasión fiscal.

Al referirse al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 2026 entregado el pasado jueves por Hacienda a la Cámara de Diputados, el legislador zacatecano indicó que urge fortalecer la inversión productiva, cerrar espacios a la evasión fiscal y generar condiciones de certidumbre para detonar el desarrollo.

“Se confirma una base de estabilidad fiscal que conviene preservar y aprovechar mejor para fortalecer el crecimiento económico del país”, dijo.

Alfonso Ramírez Cuéllar puntualizó que el balance presupuestario registró un déficit menor al previsto y que el ‘Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 50.4% del PIB’, con una composición mayoritariamente interna, lo que reduce la exposición a riesgos cambiarios y externos.

“Tenemos que reconocer que hay una conducción hacendaria prudente en un contexto complejo”, afirmó.

Al mismo tiempo, consideró que el informe también deja ver áreas de oportunidad que deben atenderse con oportunidad, particularmente en materia de crecimiento. Explicó que el PIB registró una contracción de 0.8% en el trimestre, influida por factores adicionales a los estacionales, entre ellos afectaciones climáticas en el sector agropecuario, ajustes en la política comercial de Estados Unidos que impactaron a la manufactura y una menor dinámica en los servicios vinculados a la industria.

ATRACCIÓN EN INVERSIONES, FALTA MÁS

“Lo que observamos es una economía que todavía enfrenta retos para convertir la estabilidad fiscal en mayor tracción productiva. Ese es el punto que debemos atender con seriedad, porque crecer más es indispensable para consolidar el bienestar”, señaló.

En materia de ingresos, el legislador reconoció que los resultados muestran avances importantes, aunque persisten oportunidades para fortalecer la base recaudatoria. Los ingresos presupuestarios se ubicaron en 2 billones 224 mil millones de pesos, cifra inferior en 80 mil millones de pesos a lo programado y con una caída real anual de 0.7%. En ese sentido, subrayó la importancia de seguir cerrando espacios a la evasión y la elusión fiscal.

“Hay margen para mejorar la recaudación sin afectar a quienes cumplen. Combatir las prácticas que erosionan los ingresos públicos permitirá contar con más recursos para inversión, salud, educación e infraestructura”, expresó.

Ramírez Cuéllar también señaló que la inversión física merece atención prioritaria, pues constituye uno de los instrumentos más importantes para detonar el crecimiento económico. Recordó que una mayor inversión en infraestructura fortalece la productividad, genera empleos y crea condiciones para atraer más capital nacional y extranjero.

“Necesitamos identificar con precisión qué sectores requieren mayor impulso y qué condiciones debemos fortalecer para que la inversión vuelva a ser una palanca del desarrollo. La infraestructura es una herramienta estratégica para ello”, apuntó.

El líder parlamentario apuntó que, junto con la inversión, la certidumbre jurídica, la estabilidad social y el fortalecimiento institucional son elementos indispensables para consolidar un entorno favorable al desarrollo. Por ello, sostuvo que la agenda económica debe orientarse a convertir la estabilidad fiscal en una plataforma de crecimiento sostenido y de prosperidad compartida.

Para el morenista, el país cuenta con bases importantes para avanzar, pero el reto inmediato, destacó, es transformar esa estabilidad en más actividad económica, más inversión y mejores condiciones de bienestar para las familias mexicanas.