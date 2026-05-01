“Una vez más Morena protege a Cuauhtémoc Blanco; desechan solicitud de desafuero junto con PRI”: Ivonne Ortega

CDMX — “Una vez más Morena protege a Cuauhtémoc Blanco”, señaló Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de la bancada -la más feminista- de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados-, luego de que este viernes se desechara la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Morelos contra el hoy diputado y exgobernador de Morelos, quien está acusado por presunto abuso sexual

La lideresa parlamentaria expuso que hace n año exactamente Morena y el PRI evitaron que Cuauhtémoc Blanco enfrentara la justicia como cualquier mexicano al votar en contra de admitir si se analizaba solamente si había lugar a que el diputado morenista debía ser sometido a un proceso de desafuero.

“Y ahora deciden desechar formalmente la solicitud de desafuero que había hecho la Fiscalía de Morelos a la Cámara de Diputados. Las mexicanas queremos verdad y justicia. No más impunidad”, expresó Ortega Pacheco a través de sus redes sociales.

La legisladora y quien fue la primera gobernadora de Yucatán solicitó hace también un año al propio Blanco Bravo por medio de una carta que ella misma le entregó en sus manos en su curul que permitiera que las acusaciones se aclararan y renunciara al cargo.

En esa ocasión, el hoy diputado recibió el escrito de manos de la diputada emecista que sí atrapó su interés momentáneamente, según se pudo ver en el registro de diversas fotografías, pero ahí sigue con su fuero.

En su administración como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco tuvo como empleada a su mediahemana (se omite el nombre) de quien presuntamente abusó sexualmente en la residencia oficial del gobierno morelense.

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