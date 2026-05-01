Nuevo ajuste en el Gabinete de Sheinbaum: sale Julio Berdegué de Agricultura; Columba López será la nueva secretaria

Nuevo ajuste en el Gabinete Columba López será la nueva secretaria de Agricultura, en sustitución de Julio Berdegué. (Cuartoscuro)

Unos días después del anuncio de la salida de Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar, el Gobierno federal anunció un nuevo ajuste en el gabinete de Claudia Sheinbaum.

El doctor Julio Berdegué dejará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para enfocarse en oteas tareas estratégicas gubernamentales; mientras que la nueva titular de la dependencia será la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez.

¿Quién es Columba López Gutiérrez, nueva secretaria de Agricultura?

Ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco, Columba López Gutiérrez es una agroecóloga con más de 30 años de experiencia, además de que es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Desde marzo de 2025 se ha desempeñado como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar.

Ahora, en su llegada a la Secretaría de Agricultura tendrá, entre sus principales retos, la soberanía alimentaria, así como la lucha por proteger las especies de maíz nativo y la prohibición al glifosato.

¿Quién es Julio Berdegué, ex secretario de Agricultura?

Julio Berdegué Sacristán estudió Ciencias Agrícolas en la Universidad de Arizona, ademas de que obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen.

Entre las labores que ha desempeñado destaca su trabajo como Representante Regional para América Latina y el Cáribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La salida de Berdegué es el tercer ajuste, en lo que va del año, en el Gabinete presidencial, tras los cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría del Bienestar.