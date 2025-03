Aprueba Senado reforma que prohíbe maíz transgénico; 90% del grano es importado: PAN

Se prohiber el cultivo de maíz transgénico y se priorizar la protección de los maíces nativos.

El Senado aprobó sin cambios, reformas a la Constitución para prohibir el cultivo de maíz transgénico y priorizar la conservación y protección de los maíces nativos.

Con 97 votos a favor y 16 en contra de los panistas, el Senado aprobó esta minuta donde se establece a México como centro de origen y diversidad del maíz y su cultivo en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas.

“Evitará que la especulación y la biotecnología sin regulaciones provoquen que el acceso a un alimento básico para millones de mexicanos como es el maíz dependa de monopolios extranjeros, no podemos estar comprando afuera a multimillonarios costos lo que bien sabemos producir”, aseveró el presidente de la comisión de Puntos constitucionales, Óscar Cantón Zetina

En la discusión de los artículos reservados el PAN advirtió que la reforma es contradictoria y produce el atraso en el desarrollo agroalimentario del país.

“La consecuencia es que el 90 por ciento del maíz amarillo lo estamos importando de Estados Unidos. ¿si se dan cuenta de la aberración”, advirtió el Coordinador del PAN, Senado, Ricardo Anaya

“Aquí dijeron una enorme mentira que sólo se lo comen los animales ¿Alguién alguna vez en su vida ha desayunado korn flakes, Zucaritas? Pues ambos cereales si ustedes o sus hijos han comido uno de estos cereales están hechos con maíz y es maíz transgénico…”

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña acusó al panista de proteger los intereses de empresas transnacionales.

“Lamento que le dé a sus hijos y a sus hijas productos transgénicos y que los defienda…”, atizó

Para variar –agregó--están defendiendo los intereses de las empresas trasnacionales.

Los señalamientos fueron contestados nuevamente.

“Punto número uno, no te metas con mis hijos, punto número dos, no dije una sola mentira en esta tribuna, punto número tres, no conozco, jamás me he reunido con los directivos de las empresas que señalaste, te reto, presenta las pruebas de que yo me he reunido con un directivo de alguna de esas empresas alguna vez en mi vida y renunció al Senado de la República, y si no me pides tú una disculpa pública”, reviró molesto Anaya

Al final los artículos reservados fueron aprobados sin modificaciones por 88 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. La minuta fue remitida a las legislaturas estatales para su trámite parlamentario.