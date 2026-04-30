Día del Niño 2026: ¿Por qué se celebra y cuál es su importancia en México?

Día de la Niña y el Niño La conmemoración recuerda que se debe proteger su bienestar y desarrollo.

Cada 30 de abril, México celebra el Día de la Niña y el Niño, una fecha dedicada a reconocer los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de la infancia. Aunque para muchas familias esta jornada está asociada con festivales escolares, regalos y actividades recreativas, el origen de la conmemoración tiene un trasfondo internacional ligado a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Niño y por qué?

El antecedente mundial del Día del Niño surgió después de la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó a crecer la preocupación internacional por las condiciones de vida de la infancia. En 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, considerada uno de los primeros documentos internacionales enfocados en garantizar protección y bienestar para las niñas y niños.

Décadas más tarde, en 1954, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los países establecer un Día Universal de la Infancia para promover la fraternidad y los derechos infantiles.

¿Cuál es la importancia del Día del Niño?

Actualmente, la ONU y organismos como UNICEF reconocen el 20 de noviembre como el Día Mundial de la Infancia, ya que en esa fecha se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y posteriormente la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, tratado internacional que establece derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección y la participación de las niñas y niños en la sociedad.

La relevancia de esta fecha va más allá de las celebraciones escolares o recreativas. Organismos internacionales y autoridades mexicanas señalan que el Día del Niño sirve para recordar que las niñas y niños son sujetos de derechos y que los gobiernos, instituciones y sociedad tienen la responsabilidad de protegerlos frente a problemáticas como la pobreza, la violencia, la discriminación, la explotación laboral y la falta de acceso a educación y salud.

Además, la conmemoración busca visibilizar la situación de la infancia en el mundo y fomentar políticas públicas enfocadas en su bienestar. Según UNICEF, esta fecha también funciona como un llamado global para escuchar las voces de niñas, niños y adolescentes y promover entornos seguros que permitan su desarrollo físico, emocional y social.

¿Desde cuándo se celebra el Día del Niño en México?

En México, el Día del Niño se celebra el 30 de abril desde 1924. De acuerdo con información oficial del Gobierno de México y del Consejo Nacional de Población, la fecha fue impulsada durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón y por el entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, luego de que el país adoptara la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, la conmemoración busca crear conciencia sobre la importancia de garantizar condiciones dignas para la infancia mexicana.