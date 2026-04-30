Escándalo “sacude” a Morena: EU acusa a Rubén Rocha de nexos con el narco y desata crisis política para la 4T

Crisis en Morena Las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador Rocha sacudieron la política nacional. (Cuartoscuro)

El señalamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha detonado una de las mayores crisis políticas recientes para Morena y la autodenominada Cuarta Transformación, que actualmente atraviesan por un proceso de renovación.

La acusación de las autoridades de la Unión Americana apunta a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa de un grupo de funcionarios morenistas, incluidos el mandatario sinaloense junto al senador Enrique Inzunza, quien ayer se “esfumó” de su oficina, como constató el reportero de CRÓNICA, Alejandro Páez.

Posesión de armas de alto calibre y complicidades para traficar estupefacientes con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, son las principales acusaciones contra dichos políticos mexicanos vinculados al oficialismo.

Algunas de las figuras más prominentes del partido gobernante, como el senador Adán Augusto, ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco, reaccionaron con evasivas a las preguntas de la prensa en la Cámara alta.

En plena serie de ajustes, Morena cerró filas y acusó a Estados Unidos de injerencia y violación a la soberanía nacional por difundir la referida información sin respetar los debidos procesos legales.

En el partido gobernante se vive, en la actualidad, un proceso de renovación en el que, se prevé, Ariadna Montiel, ex secretaria del Bienestar, asuma el liderazgo tras la salida de Luisa María Alcalde, quien, a manera de enroque, fue invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum a ocupar un puesto en su gabinete como consejera jurídica.

La acusación contra Rocha Moya y otros nueve morenistas marca el fin de una era

De acuerdo con las investigaciones judiciales estadounidenses, Rocha Moya y otros funcionarios habrían colaborado con el grupo criminal liderado por “Los Chapitos” para facilitar operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.

Las acusaciones incluyen supuestos sobornos, protección institucional y acuerdos políticos con la organización delictiva.

Según los señalamientos del vecino del norte, el cártel habría intervenido en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa para favorecer la llegada de Rocha al poder.

En particular, se menciona a la facción conocida como “Los Chapitos”, que habría ejercido presión, amenazas e intimidación contra candidatos opositores.

Para el académico del Colegio de México, Sergio Aguayo, esta acusación es histórica, pues nunca antes el Gobierno estadounidense había acusado a un gobernador mexicano en funciones de narcotraficante, lo que implica una nueva era en las relaciones bilaterales.

“Es un hecho histórico porque, desde hace un siglo, Washington tenía información sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno mexicano en la protección de narcotraficantes”, resaltó el académico, quien, a su parecer, la Unión Americana era omisa ante esos hechos para no afectar la estabilidad de su vecino del sur.

“Posiblemente la era de la impunidad, de la indiferencia estadounidense, podría estar terminando antes que la del Gobierno mexicano”.

La pena que solicita el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya va desde los 40 años hasta la cadena perpetua.

¿Qué dijo Rubén Rocha de las acusaciones de narcotráfico en su contra?

Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como calumnias y señalamientos infundados orientados a dañar el movimiento fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador sinaloense sostuvo que no existe evidencia que respalde el proceso legal y acusó motivaciones políticas detrás del proceso judicial en su contra.

La Fiscalía General de la República (FGR), en tanto, ha pedido a las autoridades estadounidenses presentar pruebas contundentes antes de avanzar en cualquier acción legal.

Morena dio un sutil espaldarazo a Rocha Moya y la FGR al advertir que, lejos de las pruebas, hay una intención política para dañar al movimiento obradorista, así como para subvertir la soberanía mexicana.

No es el primer apoyo a favor del mandatario sinaloense: en 2024 y 2025, los morenitas le externaron de manera pública su apoyo, pese a que se le había señalado de complicidades con “Los Chapitos” para traicionar al “Mayo” Zambada ese año. “No estás solo, no estás solo”, le clamaban las huestes guindas.

Rubén Rocha y Enrique Inzunza El gobernador de Sinaloa y el senador de Morena son dos de los perfiles más destacados

¿Cómo reaccionó la oposición mexicana a las acusaciones contra Rocha Moya?

El caso ha generado un inmediato impacto político interno. La oposición ha aprovechado el escándalo para cuestionar la integridad de Morena y su estrategia de seguridad.

Dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han exigido la renuncia del mandatario sinaloense e incluso la desaparición de poderes en Sinaloa, una medida extrema contemplada en la Constitución.

Entre las voces más críticas se encuentra Ricardo Anaya, quien pidió una investigación exhaustiva y la comparecencia del gobernador; legisladores del PRI, por su parte, también se sumaron a los reclamos, señalando que el caso podría evidenciar un problema estructural dentro del partido en el poder.

“Exigimos una cosa clara: investigación a fondo y detención inmediata de todos los involucrados”, demandó Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Revolucionario Institucional, en sus redes sociales.

“El gobierno federal debe deslindarse de Rubén Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado”, exigió Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano.