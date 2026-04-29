Erika “N”, suegra y asesina de Carolina Flores, fue capturada en Venezuela; así fue localizada por las autoridades

Érika “N”, asesina de su nuera Carolina Flores, fue capturada la noche de este miércoles 29 de abril de 2026 en Venezuela.

La mujer, de 63 años, mató de al menos seis balazos a la ex reina de belleza de Baja California en un departamento en Polanco.

La joven de 27 años platicaba de manera tranquila con su suegra cuando recibió los disparos por parte de la madre de su esposo.

Al escuchar las detonaciones, la pareja de Carolina Flores le hizo un reclamo a su madre; sin embargo, la dejó escapar y dejó pasar un día antes de denunciar el asesinato ante las autoridades de la Ciudad de México.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

¿Quién es Erika “N” y por qué fue detenida en Venezuela?

Autoridades confirmaron la captura de Erika “N” en Venezuela, luego de que se activara una ficha roja de Interpol para localizarla tras el asesinato ocurrido en la Ciudad de México.

La mujer es acusada de ser la responsable del feminicidio de su nuera, Carolina Flores, quien fue asesinada el pasado 15 de abril dentro de un departamento en la lujosa zona de Polanco.

De acuerdo con las investigaciones, la detención abre la puerta a un proceso de extradición hacia México, donde enfrentará cargos por un crimen que ha generado indignación nacional.

Cabe mencionar que el caso no solo ha impactado por la violencia, sino por haber sido un fatídico hecho que quedó registrado en video gracias a una cámara de cuidado para el bebé de ocho meses, hijo de Flores y nieto de la criminal.

La ex Miss murió tras recibir los impactos de bala dentro de su propio hogar, en presencia de su esposo, y el hijo de ambos.

El video, que se volvió pieza clave en la investigación, mostró también momentos posteriores al ataque, incluyendo el reclamo de Alejandro Sánchez, hijo de la asesina.

De la fuga a la captura en Sudamérica

Tras el crimen, Erika “N” logró escapar de México, lo que detonó un operativo internacional para ubicarla.

La Fiscalía solicitó apoyo de la Interpol, lo que derivó en la emisión de una alerta a nivel mundial.

Tras varios días de búsqueda, su detención en Venezuela fue confirmada, dando paso al proceso legal de extradición para que enfrente la justicia mexicana.

Justicia para Carolina Flores

Más allá del crimen, el caso ha estado envuelto en controversias que han alimentado la indignación desde redes sociales.

Uno de los puntos más cuestionados fue la reacción del esposo de la víctima, quien presuntamente tardó cerca de un día en denunciar el asesinato, lo que permitió la huida de Erika “N”.

Además, familiares de Carolina han señalado que existían conflictos previos por el comportamiento de su suegra, especialmente tras el nacimiento del bebé, lo que habría tensado la relación.

Estas circunstancias han llevado a colectivas feministas y otras organizaciones a exigir justicia y claridad en el proceso.