Acusa PRI de montaje y burla a madres buscadoras el “tour” realizado por el gobierno en rancho de exterminio

Alejandro Moreno, líder del PRI en el Senado Encabezados por Alejandro Moreno, el grupo parlamentario del PRI realizó conferencia de prensa en la Cámara de senadores. (Andrea Murcia Monsivais)

La dirigencia nacional del PRI, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de alterar la evidencia en el rancho Izaguirre, inventar una narrativa y proteger a criminales en lugar de buscar justicia.

El presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno calificó como un montaje lo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, donde madres buscadoras y medios de comunicación no encontraron ninguna evidencia en el citado previo, donde días antes se hallaron cientos de objetos presumiblemente pertenecientes a personas desaparecidas.

¡Lo que hicieron en Teuchitlán, Jalisco, es una burla al dolor del pueblo!



Limpiaron la zona. Alteraron evidencia. Inventaron una narrativa. Llenaron de cámaras el lugar y presentaron una mentira al país. Eso no es gobernar. Eso es encubrir.



— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 21, 2025

Dijo que lo ocurrido es una burla al dolor del pueblo.

Acusó que este gobierno actúa con cinismo, simulando mientras protege a criminales y revictimiza a las familias. “No buscan justicia, buscan lavarse la cara”, aseguró.

“¡Ya basta de mentiras! Desde el PRI lo decimos fuerte y claro: eso fue un montaje. No vamos a quedarnos callados mientras pisotean la verdad. Vamos a denunciar esta farsa con fuerza, con hechos y con la verdad. Vamos a exhibirlos. ¡Vamos a defender a México!”, advirtió.