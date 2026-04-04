Policías adscritos al Metro reciben capacitación para optimizar atención a personas con discapacidad

En el marco de la jornada Toma de Conciencia e Inclusión, 303 elementos de las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) adscritos al Metro recibieron capacitación encaminada a mejorar sus acciones de apoyo y respuesta a personas con discapacidad que usan este medio de movilidad.

Esta formación, prevista para realizarse durante todo el presente año, incluirá a un total de 2,500 efectivos policiales.

Durante febrero y marzo pasados, talleristas del Instituto de las Personas con Discapacidad (INDISCAPACIDAD) de la Ciudad de México, impartieron la quinta capacitación de este año en la sede del organismo, al primer grupo de 303 policías.

La formación consta de clases con enfoque vivencial y ejercicios prácticos de toma de conciencia, encaminados a reforzar el compromiso institucional en la inclusión de las personas con discapacidad que viajan en el medio de movilidad más importante y concurrido de la capital.

Cabe mencionar que la jornada Toma de Conciencia e Inclusión inició el año pasado, en seguimiento a las instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina para garantizar que el personal de la SSC-CDMX, asignado a las 195 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-M), conozcan los temas relacionados con el marco normativo y de derechos humanos de las personas con discapacidad.

La presente administración del Sistema de Transporte Colectivo a cargo de Adrián Rubalcava Suárez, apoya y mantiene el compromiso con la accesibilidad, la inclusión y eliminación de todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad que hacen uso del Metro. “Cuidarte es parte del viaje”.