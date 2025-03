Propone SE auditorías de género en empresas e impedir que avance “ignorancia”

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Vidal Lleneras, advirtió que las empresas reservan información como privada respecto a las mejoras en la vida de las mujeres y en contra de las desigualdades de tipo económico, principalmente, y se pronunció a favor de que combata la “ignorancia-“ en cómo eliminar las brechas que lastiman a este sector poblacional predominante, a la vez que destacó a la firma Danone como líder en impulsar los cargos femeninos en toma de decisiones.

El funcionario federal participó en la apertura del foro Mujeres constructora de paz, el camino hacia el desarme organizado junto con la Cámara de Diputados, donde reiteró que la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard tiene trazado un eje de trabajo con propuestas, con iniciativas, incluso legislativas, para erradicar las violencias hacia las mujeres.

Vida Llerenas planteó que se hagan auditorías a las empresas para identificar cuáles si tienen el interés y la práctica de acabar con las brechas que perjudican a este núcleo social, sobre todo en lo económico.

“Cuando ustedes hablan con líderes empresariales dicen, ah, es que ya hay avance, pero no es cierto, no hay ninguno. Creo que ahí avanza la ignorancia, tenemos que tener una discusión en ese sentido. Hay mucho interés, hay líderes dentro de empresas, mujeres, que han tomado este tema como liderazgo, de poder hacer una revisión dentro con el tema de brechas de desigualdad. Hay interés de hacerlo y no saben cómo hacerlo”, dijo el subsecretario, quien destacó que a Danone, como empresa en primerísimo lugar, con una CEO con mucha claridad, que ha trabajado con ONU Mujeres en ese tema.

“Poder retomar esa experiencia y poder servir como un catalizador de esas experiencias. Poder generar ahí procesos reales de cambio. Y a lo mejor un tercero en donde podamos tener información de esto por parte de las empresas”, comentó el funcionario de la SE, quien asumió que la dependencia debe trabajar es este tema contra las desigualdades, como lo ha sugerido el propio Ebrard.

Vidal Llerenas también insistió como prioridad que se cree el sistema nacional de cuidados.

Indicó que se tiene que consolidar esquemas de cuidados en la empresa, en las inversiones, en los nuevos parques industriales, en lo que está sucediendo en la empresa mexicana como un tema fundamental para poder reducir brechas salariales y brechas de desigualdad en general en el tema económico, es un pilar fundamental, sostuvo.