Gobierno de Cuauhtémoc acumuló 7 mil 236 millones de pesos observados por ASF; contratos opacos y sin rendición de cuentas

Gobierno de Morelos acumuló 7 mil 236 millones de pesos observados por la ASF por contratos opacos y falta de rendición de cuentas,

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos presentó observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por alrededor de siete mil 236millones de pesos acumulados, sobre todo durante los últimos años de su ejercicio.

Esta cantidad deriva de 130 auditorías en tan sólo cinco años de su administración estatal que inició en 2018 luego de ganar –con impulso de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, cuyos diputados ayer arroparon la figura política y futbolística para evitar que enfrente acusaciones de la Fiscalía General de Justicia Estatal de Morelos, por presunto abuso sexual cometido cuando a su gubernatura sólo le quedaban unos meses de 2024.

En las observaciones de la ASF también se destaca presunto desvío de recursos, contratos ‘opacos’ y falta de rendición de cuentas, de acuerdo, además, con diputados que pertenecen a la Comisión de Vigilancia.

Entre los principales sobresaltos detectados que han llevado a cabo en el ejercicio de gobierno de Cuauhtémoc Blanco han sido los fideicomisos para la infraestructura en los estados, fondos de aportaciones para la seguridad pública y del fondo aportaciones.

Las irregularidades administrativas, presuntamente cometidas por Bravo Blanco alcanzan a diversos rubros como infraestructura de rehabilitación dentro de un fideicomiso destinado a trabajos en el lago de Tequesquitengo, donde presuntamente se desviaron más de 40 millones de pesos.

Festividades con El Recodo por 5 mdp

En los reportes de la ASF de cuenta pública 2020 se observa un pago “excesivo” por alrededor de 5 millones de pesos para festividades con la con la banda El Recodo en el año 2019

Los montos de las observaciones de la Auditoría Pública fueron de 2 mil 290 millones de pesos, durante ese año.

En 2020, de 490 mdp. incluyendo pagos a trabajadores después de que habían concluido su contrato.

En 2021, 515 millones de pesos. En el 2022, mil 90 millones de pesos. Destacando el mal uso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud1.

Y se despidió en su último año de gobierno con observaciones probables en corrupción. mil 900 millones de pesos.

Esto hace el total de siete mil 236 millones de pesos bajo probable corrupción en la administración de Cuauhtémoc Blanco en Morelos.

Las irregularidades afectaron principalmente las áreas de Salud, Educación, Infraestructura y Seguridad Pública.

Además, el mal uso de recursos: Incluye el destino inadecuado de fondos federales, como en el programa Escuelas de Tiempo Completo y en obras públicas no terminadas.

Adjudicaciones directas: Contratos otorgados sin procesos transparentes, especialmente en programas como el de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Pagos a sobreprecios: Compras de medicamentos y otros bienes a precios excesivos.

Pagos a personas fallecidas: Se encontraron registros de pagos a personas que ya habían fallecido.

Obras no realizadas o incompletas: Proyectos pagados pero no ejecutados o que no entraron en operación.