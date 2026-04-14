México refuerza promoción turística en Brasil durante la WTM Latin America 2026

World Travel Market (WTM) Latin America (Especial)

México arrancó su participación en la feria internacional World Travel Market (WTM) Latin America 2026, que es considerado uno de los principales escaparates turísticos de la región, y que tiene el objetivo de fortalecer su presencia en América Latina y el Caribe además de atraer más visitantes internacionales.

El encuentro se realiza del 14 al 16 de abril en São Paulo, Brasil, y reúne a más de 837 expositores de 49 países, así como a cerca de 32 mil profesionales del sector, consolidándose como un espacio clave para generar alianzas y promover destinos.

La delegación mexicana, integrada por autoridades de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, instaló un pabellón de 117 metros cuadrados donde participan 19 empresas, además de representantes de Baja California Sur y Quintana Roo, dos de los destinos más importantes del país.

Durante la inauguración del pabellón, autoridades mexicanas destacaron que este tipo de foros permiten posicionar la diversidad turística del país, desde playas hasta patrimonio cultural y gastronómico, además de abrir oportunidades de negocio y desarrollo económico internacional.

World Travel Market (WTM) Latin America (Especial)

Brasil, mercado estratégico

En 2025, Brasil ocupó el lugar 11 entre los países emisores de turistas hacia México, mientras que en los primeros meses de 2026 ya escaló a la posición 10. A esto se suma la reciente implementación de la visa digital, que busca facilitar el ingreso de visitantes y aumentar el flujo turístico.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y febrero de este año el número de pasajeros provenientes de Brasil creció 9.2%, mientras que las operaciones aéreas aumentaron 13.4%, alcanzando 152 vuelos en ese periodo.

World Travel Market (WTM) Latin America (Especial)

Participación en Ministers’ Summit

Como parte de su agenda, México también participó en la primera edición del Ministers’ Summit de WTM Latin America, un espacio de diálogo regional enfocado en el desarrollo de un turismo más responsable y sustentable.

Además, se llevó a cabo una reunión bilateral con autoridades del Ministerio de Turismo de Brasil para explorar nuevas rutas de colaboración en promoción, conectividad y desarrollo turístico.

La participación en esta feria forma parte de la estrategia del Gobierno de México para diversificar mercados, fortalecer la conectividad aérea y consolidar al país como uno de los destinos más atractivos a nivel global.