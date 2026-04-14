Destaca Mario Delgado apoyo de UNICEF a las políticas educativas y de salud impulsadas por el Gobierno de México

El titular de la SEP firmó un convenio con el organismo internacional para impulsar acciones como la estrategia Vive Saludable, vive feliz, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta estrategia es un mecanismo para lograr avances de salud y educación, que permitirá que niñas y niños sean los más felices. Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México.

El Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, Fernando Carrera Castro, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual el organismo internacional formaliza su apoyo e impulso a las políticas educativas y de salud en Educación Básica y Media Superior, implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el evento, realizado en el Salón Vasconcelos de la sede histórica de la SEP, Delgado Carrillo comentó que, con la firma del convenio, se formaliza el trabajo colaborativo que ya llevan a cabo ambas instituciones para promover acciones como la estrategia Vive saludable, vive feliz, a través de la cual ya se ha valorado a 9.3 millones de niñas y niños en todo el país. Este ejercicio de valoración de la salud se realizará cada año, agregó.

En presencia de las subsecretarias de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, quienes también firmaron el convenio, Delgado Carrillo agradeció a UNICEF por acompañar la estrategia Vive saludable, vive feliz, con la cual el país contará con la generación más saludable y feliz.

Resaltó que, como parte de esta estrategia, también ha sido fundamental el cambio en los hábitos alimenticios en los planteles, por lo que actualmente el 82 por ciento de las escuelas ya no venden comida chatarra.

Comida chatarra.

Parecía una medida coercitiva muy fuerte, pero ha sido bien recibida en las escuelas por maestros, maestras, cooperativas, niñas, niños, padres y madres de familia. Nos ha tocado presenciar una transición muy rápida hacia hábitos de consumo de alimentos saludables”, agregó.

Recordó que en los Libros de Texto Gratuitos (LTG) ya se incorporó el eje transversal de Vida Saludable, por lo que maestras y maestros desarrollan proyectos sobre este tema en el aula, en la escuela y en la comunidad.

Señaló que ahora buscan que las familias de los 9.3 millones de niñas y niños valorados tomen conciencia y lleven a sus hijas e hijos a las clínicas, para que sean atendidos de acuerdo con los resultados de sus valoraciones, en caso de requerir atención bucal o visual.

Destacó también el apoyo de UNICEF a las políticas de inclusión de la población migrante para su incorporación a los sistemas educativos, así como a la transformación que se impulsa con el Bachillerato Nacional.

En su oportunidad, el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera Castro, señaló que acompañan los esfuerzos del Gobierno de México en beneficio de niñas, niños y jóvenes; por ello, respaldan la estrategia Vive saludable, vive feliz, la cual calificó como innovadora y como un mecanismo para lograr avances en salud y educación, que permitirá que niñas y niños sean los más felices. Añadió que los logros obtenidos superan sus expectativas y son extraordinarios.

Reiteró su respaldo a la política de la presidenta de México de no dejar a nadie atrás, así como a las acciones de inclusión para garantizar que ninguna niña o niño se quede fuera de la escuela. Si impulsamos la inclusión educativa, también erradicamos la pobreza. Con este convenio formalizamos nuestra alianza y nuestro trabajo conjunto. Firmemos con alegría este convenio”, concluyó.

El convenio establece líneas de trabajo conjuntas enfocadas en el fortalecimiento de la educación inicial y preescolar; la promoción de entornos escolares saludables en el marco de la estrategia Vive saludable, vive feliz; la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellos en movilidad humana; así como el fortalecimiento de los planes y programas de estudio con enfoque de género y el desarrollo de habilidades básicas, socioemocionales, digitales y en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.