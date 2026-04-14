Calcula tu Pensión IMSS 2026: Guía para saber cuánto podrías recibir en tu retiro si eres Ley 97 Si estás próximo a pensionarte, conoce cómo calcular tu Pensión IMSS si eres Ley 97 (Pexels)

Si comenzaste a cotizar en el IMSS a partir de la Ley 97, conoce cómo calcular de cuánto sería la pensión que recibirías cuando te retires.

Con la Ley 97 del IMSS, para quienes comenzaron a cotizar en esta institución a partir de 1997, su pensión dependerá únicamente del saldo acumulado en su cuenta Afore y del rendimiento que este genere.

Debido a esto, es importante que conozcas con cuánto te podrías estar pensionando y cuál sería el monto total de tu ahorro acumulado a lo largo de tu vida laboral.

Paso a paso: ¿Cómo usar la Calculadora de Retiro para Ley 97 del IMSS?

Es por lo anterior que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha puesto a la disposición de sus derechohabientes la Calculadora de Retiro para quienes coticen bajo la Ley 97.

Con esta calculadora, podrás estimar, bajo ciertos supuestos, cuál podría ser tu pensión cuando te jubiles, además de conocer otras posibilidades de ahorro voluntario para incrementar este monto.

Lo único que necesitas es tener a la mano la siguiente información:

Conocer en dónde se encuentra tu AFORE

Salario Base de Cotización mensual

Saldo actual en tu cuenta AFORE

Fecha de nacimiento y edad

Año de afiliación

Rendimiento real de tu AFORE antes de comisiones

Semanas cotizadas

Edad en la que deseas retirarte

Teniendo esa información, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de la Calculadora de Retiro del IMSS, ingresar los datos mencionados, dar clic en “calcular” y la plataforma automáticamente te arrojará tu saldo acumulado cuando te retires, la pensión mensual estimada y el porcentaje de tu pensión estimada con respecto a tu salario base de cotización.

Ley 97 IMSS: ¿Con cuántas semanas cotizadas me puedo pensionar? y otros requisitos

De acuerdo con la Ley 97 IMSS para este 2026, quienes deseen jubilarse bajo este régimen tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 a 64 años en caso de Pensión por Cesantía.

Tener 65 años en caso de Pensión por Vejez.

Tener tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

Tener 875 semanas cotizadas

Recuerda que, debido a un cambio en la ley, el requisito de semanas cotizadas se incrementará cada año en 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en 2031.

¿Cuáles son las modalidades de retiro de la Ley 97 IMSS?

Bajo el régimen 97 del IMSS, existen tres modalidades por las que te puedes pensionar: