PVEM se perfila para competir solo en San Luis Potosí; Ruth González afirma que Morena aún no es rival fuerte

La senadora Ruth González Silva aseguró que el partido Morena aún tiene camino por recorrer para consolidarse como una fuerza competitiva en San Luis Potosí, al tiempo que defendió la capacidad del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para contender y ganar por sí solo en las elecciones de 2027.

La legisladora sostuvo que el Verde cuenta con una estructura sólida y resultados electorales que respaldan su presencia en la entidad, lo que permitirá competir sin necesidad de alianzas. En este sentido, enfatizó que Morena todavía no alcanza el nivel suficiente para disputarle el control político en el estado.

Este posicionamiento ocurre en un contexto de reacomodo político rumbo a los comicios de 2027, donde se renovará la gubernatura de San Luis Potosí Aunque el PVEM ha sido aliado en Morena a nivel nacional dentro de la coalición oficialista, en lo local las dinámicas han comenzado a mostrar diferencias estratégicas.

Incluso, la dirigencia nacional del Verde se ha adelantado a que el partido competirá sin alianzas en la entidad, con el objetivo de mantener la gubernatura que actualmente encabeza Ricardo Gallardo Cardona. Esta decisión se basa, según sus líderes, en el crecimiento político del partido y en la fortaleza de sus cuadros locales.

En este escenario, Ruth González se perfila como una de las principales cartas del PVEM para contender por la gubernatura. Su figura ha cobrado relevancia en los últimos meses debido a su trayectoria política y a su cercanía con el actual gobierno estatal, lo que la posiciona como una aspirante natural dentro de su partido.

No obstante, su eventual candidatura también ha generado debate, particularmente en torno a temas como el nepotismo, ya que es esposa del actual gobernador. A pesar de ello, la propia senadora ha defendido su derecho a participar en la contienda, argumentando que cuenta con méritos propios y respaldo ciudadano.

Por otro lado, González Silva rechazó que exista una ruptura con Morena, aunque dejó claro que el PVEM busca que se reconozca su peso político en la entidad. Señaló que en procesos electorales recientes el Verde ha obtenido mejores resultados que Morena en San Luis Potosí, lo que refuerza su argumento de que pueden competir de manera independiente.

Este posicionamiento también se da en medio de tensiones internas dentro de la coalición oficialista, donde partidos como el PVEM y el Partido del Trabajo han comenzado a marcar distancia en ciertos temas, especialmente rumbo a las elecciones intermedias. Analistas consideran que estas diferencias podrían traducirse en una fragmentación del voto si no se concretan acuerdos políticos.

A nivel nacional, el panorama rumbo a 2027 ya muestra señales de anticipación electoral, con partidos y actores políticos posicionando perfiles y estrategias con más de un año de antelación.

En el caso de San Luis Potosí, la posible competencia sin alianzas podría abrir un escenario inédito, donde el PVEM buscaría consolidar su dominio local frente a Morena y otros partidos de oposición.