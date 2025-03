Acude Cuauhtémoc a la Fiscalía de Morelos a conocer carpeta por violación en grado de tentativa

Blanco comparece en Fiscalía de Morelos Cuauhtémoc Blanco asistió a la Fiscalía de Justicia del Estado, en particular a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para conocer la carpeta de la averiguación que tiene en su contra por intento de violación de su media hermana. (Margarito Pérez Retana)

El diputado federal Cuauhtémoc Blanco acudió al Ministerio Público de la Fiscalía de Morelos para conocer los detalles de la denuncia que su media hermana, Nidia Fabiola, puso en su contra por el delito de violación en grado de tentativa.

Luego de que las bancadas de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyaron que se desechara el proceso de desafuero en contra del exfutbolista, el funcionario solicitó el acceso a la carpeta de investigación a manera de una comparecencia voluntaria, sin embargo, el Ministerio Público le negó los pormenores de la denuncia, dado que no existen actos de molestia.

“Se está poniendo a disposición del ministerio público tantas y cuantas veces pueda ser llamado y para poder coadyuvar, con o sin fuero, poder coadyuvar dentro de las investigaciones”, explicó la representante legal de Blanco.

La abogada mencionó que ella tiene que participar en la integración de la carpeta de investigación y aportar los datos de prueba que apunten en qué Blanco se encontraba el diputado cuando ocurrió el presunto delito.

También mencionó que Cuauhtémoc no fue notificado cuando Nidia presentó la denuncia.

Cuauhtémoc afirmó que no solicitó licencia para ausentarse de su cargo porque no tiene nada que esconder, ni personas que lo protegen.

“Aquí estoy, no me escondo, no corro. Aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy dando la cara”, reiteró.

Y mencionó que la denuncia en su contra es una revancha política diseñada por el exfiscal de la entidad, Uriel Carmona:

“Le tengo mucha confianza a la Fiscalía, la otra era un desastre, siempre lo he dicho, que el exfiscal cambiaba los dictámenes, cambiaba las carpetas de investigación. Aquí estoy, que se esclarezca bien, es lo único que le pido a la fiscalía”, dijo.

Asimismo, el diputado reconoció que el voto a favor de Blanco de las morenistas y priístas desató quejas e insultos en su contra, no obstante, agradeció la confianza de ambas fuerzas políticas por defenderlo.

En cuanto a su relación con Nidia Fabiola Blanco, el funcionario detalló que la mujer no es su media hermana ni hija de su padre, si no de su hermano mayor. La confusión en su parentesco sería debido a que su madre no cambió los apellidos; hacia esto, retó a realizarse una prueba de ADN para comprobarlo.