Becas del Bienestar beneficiarán a más de 125 mil estudiantes de Colima en 2026: Mario Delgado

Claudia Sheinbaum y Mario Delgado Becas Rita Cetina

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las Becas para el Bienestar se han convertido en una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación y evitar que niñas, niños y jóvenes abandonen las aulas por motivos económicos. Tan solo en 2026, señala, 125,485 estudiantes de Colima serán beneficiados con estos apoyos.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para alumnas y alumnos de primaria, realizada en la Escuela Primaria Emiliano Zapata de la colonia La Reserva, el titular de la SEP destacó que este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca que ninguna familia tenga que enfrentar obstáculos financieros para mantener a sus hijos en la escuela.

El evento fue encabezado por la mandataria federal y contó con la presencia de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva; la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez; así como autoridades educativas, madres y padres de familia.

Mario Delgado hizo un llamado a las familias y al personal docente a mantener el trabajo conjunto para fortalecer la permanencia escolar y evitar la deserción educativa.

“Vamos a hacer equipo todas y todos. Todas y todos los niños van a terminar la primaria. Además, en la secundaria ya los espera la Beca Rita Cetina y en la preparatoria la Beca Benito Juárez; y aquí, en Colima, también hay becas para educación superior, así que todas y todos a estudiar”, expresó.

El funcionario explicó que, por instrucciones de la Presidenta de México, este año la Beca Rita Cetina incorporará un nuevo apoyo extraordinario para las familias. Por primera vez, 7.2 millones de estudiantes de primero a sexto de primaria de escuelas públicas recibirán en agosto un apoyo anual de 2,500 pesos, recurso destinado a facilitar la compra de útiles escolares, uniformes y otros gastos relacionados con el regreso a clases. Medida que busca aliviar la carga económica de los hogares y fortalecer las condiciones para que las niñas y los niños continúen sus estudios sin interrupciones.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que al cierre del actual ciclo escolar alrededor de 20 millones de estudiantes en todo el país contarán con una beca, cifra que crecerá hasta 22 millones de beneficiarios al finalizar 2026, como parte de la ampliación de la política de apoyos educativos del Gobierno de México.

En el caso de Colima, detalló que actualmente 67,966 alumnas y alumnos ya reciben una beca, con una inversión social superior a los 650 millones de pesos. Además, durante este año se incorporarán 57,519 estudiantes de primaria, lo que permitirá alcanzar un padrón total de 125,485 beneficiarios en la entidad.

Durante la ceremonia, la alumna de segundo grado María Karime Cano Flores agradeció la puesta en marcha de la Beca Rita Cetina y destacó que el apoyo será de gran utilidad para que las familias puedan adquirir materiales escolares y uniformes.

“Queremos seguir construyendo nuestros sueños. A mí, en lo particular, me gustaría ser maestra y servir a México”, expresó.