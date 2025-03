Gestión de Blanco en Morelos, “una tragedia”: inseguridad, desempleo, falta de servicios de salud

Gestión de Blanco en Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo ex gobernador y diputado federal de MORENA, asistió a la Fiscalía de Morelos, en particular a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales para conocer la carpeta de la averiguación que tiene en su contra por intento de violación de su media hermana. El ex mandatario acudió en compañía de su escolta, su asistente y su abogada.

(Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)