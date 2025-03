Vacaciones de Semana Santa 2025: fechas oficiales del calendario escolar de la SEP

Vacaciones de Semana Santa 2025 Miles de estudiantes disfrutarán dos semanas de descanso

El ciclo escolar 2024-2025 está en curso, y con él, los estudiantes de educación básica en México ya comienzan a anticipar sus tan esperadas vacaciones de Semana Santa. Esta temporada, que será especialmente larga, ofrecerá dos semanas completas de descanso para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. A continuación, te contamos todos los detalles sobre las fechas de acuerdo al calendario de la SEP y lo que debes saber para planificar tus vacaciones en familia.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2025?

Las vacaciones de Semana Santa 2025 comenzarán el lunes 14 de abril y finalizarán el viernes 25 de abril. Esta pausa escolar coincide con las principales festividades religiosas de la Semana Santa, que se celebrarán entre el 13 y el 20 de abril, con días como el Domingo de Ramos (13 de abril), el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril). Aunque las festividades religiosas duran ocho días, el calendario escolar ofrece una extensión del descanso para los estudiantes.

Según el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa comenzarán el lunes 14 de abril de 2025. Los estudiantes de educación básica, tanto en escuelas públicas como privadas, disfrutarán de un periodo de descanso que se extenderá hasta el viernes 25 de abril. Tras este receso, las clases se reanudarán el lunes 28 de abril.

Calendario escolar de la SEP

El receso de Semana Santa también beneficia a los docentes, quienes pueden aprovechar estos días para descansar y recargar energías. Además, es una oportunidad para que tanto estudiantes como profesores realicen actividades fuera del aula, como viajes, reuniones familiares y otras experiencias.

El descanso adecuado es importante para mantener un buen rendimiento escolar, y este receso llega en un momento ideal para que todos disfruten de un merecido descanso antes de retomar las clases rumbo al cierre del ciclo escolar.

¿Semana Santa es descanso obligatorio?

En México, la Ley Federal del Trabajo no establece a la Semana Santa como un periodo de descanso obligatorio. Según el artículo 74 de esta ley, los días de descanso obligatorios son aquellos específicos, como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, entre otros, pero no incluye el Jueves Santo ni el Viernes Santo. Por lo tanto, estos días no deben considerarse como un descanso oficial para los trabajadores bajo la normativa vigente. Ante este panorama puedes usar tus días de vacaciones que te otorgan por ley.

Sin embargo, muchas empresas en México otorgan el Jueves y Viernes Santo como días libres a sus empleados, ya sea por costumbre, por políticas internas o por el contexto cultural que rodea estas fechas. En estos casos, aunque no sea obligatorio, los empleadores pueden ofrecer estos días de descanso a su personal, pero si no se otorgan, no existe la obligación legal de compensar con un pago adicional, como sí ocurriría con los días oficiales de descanso contemplados por la ley.