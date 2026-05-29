Además del joyero desaparecido… ¿Quién es la niña que desapareció en Jalisco tras ser contactada en TikTok?

Ficha de localización Investigaciones confirman que Camila Janeth fue contactada mediante TikTok con una falsa propuesta laboral. (Redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco)

La estudiante de secundaria, Camila Janeth Vázquez Rivas, fue vista por última vez el 19 de mayo, al salir de su domicilio con dirección a la escuela en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

¿Qué se sabe de la desaparición de Camila Janeth?

De acuerdo con información que ha proporcionado la familia, la estudiante se dirigió a la Escuela Secundaria Técnica 170 en compañía de su abuela, para iniciar su jornada académica.

Al momento de recoger a la menor, autoridades de la institución reportaron que Camila no se había presentado a las clases de ese día. Algunos de sus compañeros informaron que la menor ingresó a las instalaciones de la escuela para despedirse de ellos, argumentando que había recibido una oferta laboral mediante la plataforma TikTok.

Al conocer estos hechos, la familia revisó sus dispositivos digitales y pudo corroborar las versiones de sus compañeros de salón.

Ante los hechos, los padres de Camila se presentaron en la Fiscalía de Jalisco para iniciar con los protocolos de búsqueda y ficha para su localización.

Según el Protocolo Alba y la Alerta Amber, este mecanismo debe ser activado de manera inmediata, sin espera de las 24 o 48 horas establecidas para personas adultas. Estos protocolos oficiales advierten que las primeras horas tras la desaparición de una niña, niño o adolescente son de suma importancia para poder lograr encontrar su paradero.

Autoridades emiten ficha de Camila Janeth

La ficha emitida en los portales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Jalisco detalla que Vázquez Rivas es una adolescente de tez morena, robusta, de cabello chino y largo, que vestía el uniforme escolar al momento de su desaparición.

Después de dos semanas sin conocer el paradero de Camila, familiares y amigos continúan pidiendo el apoyo de la ciudadanía para dar con algún tipo de información que lleve a su localización.

Por su parte, las autoridades del estado instan a la población a reportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero. Asimismo, exhortan a los padres de familia a reforzar la seguridad y supervisión digital de sus hijas o hijos menores de edad para evitar engaños en plataformas digitales y así resguardar la integridad de los menores.