Sheinbaum y Delfina Gómez entregan en Edomex apoyos del programa “El maíz es la raíz”

La presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora del Estado de México, al poner en marcha el programa “Comaleras Bienestar” de la estrategia nacional “El Maíz es la Raíz”

En el arranque de la estrategia nacional para la preservación y fortalecimiento del maíz criollo, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, acoimpañada de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, entregó kits del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz” en el municipio de Jocotitlán.

Ante productores, funcionarios y habitantes de la región, la mandataria federal y la gobernadora mexiquense pusieron en marcha en Jocotitlán, el programa “Comaleras Bienestar”, componente de la estrategia nacional “El Maíz es la Raíz” que nació de una petición del pueblo mexiquense.

En este lugar se entregaron insumos y herramientas a mujeres dedicadas a la elaboración tradicional de tortillas, con el propósito de fortalecer su actividad productiva, reconocer sus saberes y preservar una de las tradiciones alimentarias más representativas del país.

“Este programa es un reconocimiento a las mujeres que con sus manos y saberes transforman el maíz y mantienen viva una de las tradiciones alimentarias más emblemáticas de nuestro país, la tortilla”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez.

En la misma línea y en el Rancho Tiacaque del ICAMEX, la mandataria mexiquense destacó que “para las y los mexiquenses el campo es identidad, es historia, es presente y es futuro. Ejemplo de ello es que, en nuestra entidad se siembran 14 razas endémicas de maíz de las 59 reconocidas a nivel nacional, constituyendo un patrimonio biológico y cultural para México”.

Como parte de esta visión, el Gobierno del Estado de México impulsa los programas “Por el Rescate del Campo” y “Transformando el Campo”, mediante los cuales en lo que va de la administración se han entregado más de 44 mil apoyos directos al mismo número de unidades de producción.

En tanto, el coordinador nacional de la estrategia, Flavio Aragón Cuevas, apuntó que hasta mayo se había acompañado técnicamente a 199 mil 506 productores, quienes conformarán cerca de cuatro mil comunidades milperas distribuidas en 550 municipios del país.

COMALES COMUNITARIOS

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la estrategia “El Maíz es la Raíz” ampliará su cobertura en la entidad para incorporar formalmente a Jocotitlán y a más municipios mexiquenses, con el objetivo de proteger la biodiversidad nacional, conservar las razas de maíz originario y fortalecer la producción tradicional de las comunidades campesinas.

La Jefa del Ejecutivo federal explicó que esta acción contempla paquetes productivos para la instalación de comales y tortillerías comunitarias, operadas principalmente por mujeres, a fin de generar valor agregado a la producción milpera, garantizar el autoconsumo familiar y contribuir al desarrollo económico local mediante la comercialización directa de tortillas y tostadas hechas a mano.

En otro momento de su mensaje, Sheinbaum citó el valor cultural, histórico y productivo del maíz nativo, al que describió como un elemento inseparable de la identidad nacional.

“El maíz nativo es México. No importa si nuestro origen es indígena, afrodescendiente o de cualquier otra procedencia; todas y todos somos mexicanos y debemos sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios”, aseveró.

La mandataria federal apuntó que la domesticación del maíz ocurrió hace cerca de 8 mil años en Mesoamérica y destacó que procesos como la nixtamalización y la elaboración de tortillas representan aportaciones fundamentales de México a la humanidad.

ESTRATEGIA

La estrategia “El Maíz es la Raíz” está dirigida principalmente a pequeños productores que conservan semillas y variedades tradicionales. De acuerdo con la mandataria, el objetivo es proteger la riqueza genética del país y evitar una dependencia creciente de semillas comerciales.

“Tenemos que cuidar las razas del maíz. Si no cuidamos el maíz nativo vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas y dejaríamos de proteger nuestro origen”, sentenció la mandataria presidencial.

El programa contempla asistencia técnica, rehabilitación de suelos, organización de comunidades milperas y esquemas para impulsar la transformación de la producción mediante la elaboración de tortillas, tostadas y otros derivados que permitan generar mayores ingresos para las familias campesinas.

Actualmente, explicó Sheinbaum, la iniciativa alcanza a alrededor de 200 mil productores y la meta gubernamental es llegar a un millón de beneficiarios hacia 2028.

La Crónica de Hoy 2026