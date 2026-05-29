Tras 7 horas de negociaciones, CNTE continúa sin acuerdos en su quinto día de manifestación

Plantón de la CNTE afuera de Segob (DianaCZ)

En el quinto día de manifestación de la sección 22 de la CNTE, se entabló la segunda mesa de negociación con autoridades federales y estatales, sin embargo, tras siete horas de negociación, el pliego petitorio conformado por 79 puntos, sigue sin soluciones concretas para las principales exigencias respecto a las modificaciones de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Ley Educativa, así lo informaron los líderes magisteriales.

La mesa tripartita, fue realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación con la presencia de la Secretaria Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación, Mario Delgado; el titular del ISSSTE, Mati Batres; y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

Entre las exigencias presentadas en la mesa de diálogo con las autoridades federales y estatales, destacó la destitución del presidente municipal de Villa Mitla, acusado de presuntamente encabezar el ataque armado contra maestros el pasado miércoles por lo que ya hay carpetas abiertas en la fiscalía del estado, además, la reparación de los daños a las víctimas del ataque, petición que sí será atendida por las autoridades.

Mientras los miembros de la Comisión Política realizaban su labor de negociación dentro de la dependencia, el bloque de manifestantes se encargó de cerrar mínimo dos cuadras a la redonda para no permitir el paso de autos o vehículos más grandes.

En sus discursos, distintos miembros de la “histórica sección 22” acusan a las autoridades de no dar solución a sus demandas y solo realizar reuniones dilatorias, aseguran que fue una de las razones por las que sus representantes abandonaron la reunión del pasado martes, pues dicen que no hay claridad en las respuestas ofrecidas.

Además de su exigencia principal, la abrogación de la ley del ISSSTE, piden que las pensiones a maestros sean pagadas en salarios mínimos y no en UMAs, una reforma a la ley educativa que tomé en cuenta a todos los trabajadores de la educación, ya que consideran que la Nueva Escuela Mexicana es excluyente y antidemocrática.

De acuerdo con los maestros, el próximo 1 de junio dará inició la huelga nacional con la participación de todas las secciones de la Coordinadora del país, el objetivo es que se instalen en la plancha del Zócalo capitalino hasta que la Presidenta Claudia Sheinbaum acceda a entablar una mesa de diálogo con ellos.

Mientras tanto, son inciertas las acciones que la Coordinadora pudiera emprender el próximo domingo durante el informe de la mandataria por el segundo aniversario de su triunfo electoral.