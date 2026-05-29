SAT: ¿A qué edad se debe tramitar el RFC y para qué sirve? Conoce a qué edad es obligatorio tramitar el RFC y qué pasa si no lo haces (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se ha convertido en un requisito esencial para diferentes trámites, por lo que si aún no cuentas con tu RFC, aquí te decimos a partir de qué edad es obligatorio y qué pasa si no lo haces.

El RFC es una clave alfanumérica que identifica a cada contribuyente ante la autoridad fiscal, la cual es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿A qué edad es obligatorio tramitar el RFC ante el SAT?

Es obligatoria la inscripción en el RFC a partir de que los jóvenes cumplen los 18 años de edad; o bien, se puede inscribir desde los 16 años en caso de que la persona comience a prestar servicios personales subordinados (si empieza a recibir un salario).

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de solicitar la inscripción en el RFC es que los jóvenes puedan comenzar a familiarizarse con la cultura contributiva y protegerlos del robo de identidad.

Cabe señalar que el hecho de que se esté inscrito en el RFC no significa que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a no ser que realicen alguna actividad económica.

¿Para qué sirve el RFC y en qué trámites te lo van a pedir?

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sirve para identificar a las personas que realizan actividades económicas, comprobar su identidad digital y fiscal, además de que suele ser solicitado en estos trámites:

Emisión de cédulas profesionales

Contrataciones de trabajo

Darte de alta en algún seguro social

Emitir y solicitar facturas

Abrir cuentas bancarias y de ahorro

Solicitar tarjetas de crédito

Solicitar préstamos hipotecarios o personales.

¿Qué pasa si cumplo 18 años y no tramito mi RFC?

En caso de que no te inscribas en el RFC, el SAT ha señalado que no habrá ninguna sanción hacia los jóvenes que no se registren ante el Servicio de Administración Tributaria.

Sin embargo, deberás considerar que probablemente tengas dificultades o no puedas realizar alguno de los trámites antes señalados, como la emisión de tu cédula profesional o contrataciones de empleos.

Requisitos para tramitar tu RFC por primera vez

Si deseas tramitar tu RFC por primera vez, podrás hacerlo de manera presencial o en línea, y para cada una de las opciones se piden diferentes requisitos, aunque en ambos deberás contar con tu identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio:

En línea

Contar con una cita en Oficina Virtual del SAT.

Formato de inscripción a través de Oficina Virtual (FOV-I) firmado.

Presencial