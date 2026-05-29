¿Qué aerolíneas en México anunciaron restricciones por ébola? Pasajeros que no podrán entrar al país

Filtros sanitarios Empresas aéreas mexicanas restringen el acceso a viajeros que hayan visitado zonas de riesgo por ébola en esta Copa Mundialista 2026.

Después de las alertas internacionales por el incremento en los casos de ébola emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), compañías aéreas mexicanas activan protocolos temporales para visitantes internacionales.

A un par de semanas de arrancar con la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en México, diversas aerolíneas mexicanas emitieron una serie de disposiciones temporales de control para los visitantes extranjeros que hayan viajado en los últimos 21 días a la República Democrática del Congo (RDC) y Sudán del Sur.

Estas medidas de seguridad son parte de las acciones tomadas ante el actual brote de ébola que se vive en el continente africano.

¿Qué aerolíneas aplican la medida y cuándo inicia la restricción para volar?

Según información difundida a través de los canales de comunicación oficial de Aeroméxico, VivaAerobus y Volaris, esta medida entró en vigor a partir de las 00:00 horas del pasado 28 de mayo.

¿Cuánto durará la medida emitida?

A través de sus redes sociales, estas aerolíneas aplicarán este bloqueo temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales durante 60 días naturales.

Es importante señalar que estas medidas fueron implementadas ante el riesgo sanitario que podría representar el ingreso de personas que han viajado al Congo últimamente, pero también como normativa de seguridad por el próximo partido de fútbol entre la RDC y la selección de Colombia, el cual se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, las aerolíneas recomiendan verificar el estatus de sus vuelos y los requisitos de viaje antes de trasladarse al aeropuerto. Cabe destacar que los pasajeros que cuenten con pasaporte mexicano quedarán exentos de esa medida.