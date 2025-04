Sheinbaum “el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices”

Presidenta Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum desde el zócalo capitalino de la CDMX, dio inicio a la clase nacional de box, que se llevó a cabo en las principales plazas públicas de todo el país

Con una plancha del Zócalo capitalino, y ante cientos de personas vestidas con playeras verdes, bancas y rojas, formando un enorme “tapete humano”, con los colores de la Bandera de México la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que la clase Nacional de boxeo “muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices. Muestra que cuando nos organizamos nada es imposible, muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso”

A las 9:02 horas de este domingo, la jefa del Ejecutivo Federal hizo su aparición en la plancha del Zócalo capitalino, para que después de un breve mensaje diera inicio a la Clase Nacional de Boxeo, que se llevó a cabo de manera simultánea en diversas plazas públicas del país.

Vestida con pantalón de mezclilla, tenis blancos y playera del mismo color blanca con la leyenda “Clase Nacional de Boxeo”, la mandataria aseveró que “en México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre independiente y soberano”.

En un muy breve mensaje a los asistentes, Sheinbaum Pardo, enfatizó que las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia. Somos un pueblo solidario y fraterno no dejamos nunca a nadie atrás las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones.

“El pueblo de México dice no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor”.

Clasede

Clase de box De espaldas, chamarra guinda, la leyenda, Julio César Chavez, hace movimientos en la clase nacional de box. A un lado, el titular de la SEP, Mario Delgado y más a la derecha, la jefa de gobierno, Clara Brugada

Ante cientos de personas, y acompañada de las leyendas del boxeo, como el campeón Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Roberto Durán “manos de piedra”, Rubén “Púas” Olivares, así como las pugilistas: Jéssica Nery Plata y Lulú Juárez, la presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que la Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices. Muestra que cuando nos organizamos nada es imposible, muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso.

Chávez y De la Hoya, hasta juguetearon

Desde el templete, quienes demostraron que realmente estaban disfrutando el reencuentro y el momento fueron Julio César Chávez y Oscar de la Hoya, quienes tuvieron la oportunidad de enseñar a los asistentes algunos movimientos, y entre ellos, hasta juguetearon como si hubieran estado arriba del cuadrilátero, sólo que sin la furia de un encuentro real, y entre risas y bromas se chocaban los puños.

México, abundó la mandataria, es maravilloso, como México no hay dos y así los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La clase nacional de boxeo dice en un solo grito: viva México.

Luego de las palabras de la Presidenta, se quedaron en el templete las joyas del pugilismo de ayer y hoy, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, , quien resaltó que con dicha clase en México se está “haciendo un nocaut a la violencia”; el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo; Romel Pacheco, director nacional de Cultura Física y Deporte de México, así como Miguel Torruco, director nacional de Promoción del Deporte y Bienestar.

La clase comenzó con movimientos de calentamiento y estiramiento muscular y posteriormente las y los pugilistas, incluido la leyenda Julio César Chávez, procedieron a poner distintos ejercicios de box, entre ellos, el que más trabajo costó a las asistentes, fue el box de sombra. Al cabo de casi 50 minutos de ejercicios, la mega clase con la que el objetivo fundamental, fue el de hacer un llamado a la juventud mexicana, para que se acerquen al deporte y se alejen del mundo de las drogas, y la delincuencia organizada, ya que como lo ha declarado en diversas ocasiones la presidenta Sheinbaum Pardo, esa no es una opción de vida, sino que se convierte en una verdadera opción de muerte.