Exige PAN frenar operación del Tren Maya ante hundimiento de pilotes en tramo 5; posible tragedia, alerta

Exige PAN frenar operación del Tren Maya (Elizabeth Ruiz)

El PAN en el Senado exigió al gobierno federal frenar la operación del Tren Maya, investigar la corrupción que registra y activar una inspección ambiental urgente sobre todo ante el hundimiento de los en los pilotes instalados sobre cenotes y cavernas del Tramo 5, que puede derivar en una tragedia y pérdida de vidas humanas.

“Exigimos que de manera urgente se detenga el Tren Maya en el tramo cinco, si no va a haber una catástrofe en donde pueden perder vidas humanas quienes están transitando en ese tren, en esas condiciones”, advirtió el PAN a través de la senadora, Mayuli Martínez Simón

Alertó sobre fallas en la operación y seguridad del proyecto, al registrar incidentes como descarrilamientos en Tixkokob (2024), Bacalar (2025) e Izamal (2025), así como hundimientos recientes en el Tramo 5, entre Playa del Carmen y Tulum, donde incluso se han tenido que instalar estructuras metálicas para sostener la vía.

Acompañada de la bancada panista, la senadora de Quintana Roo, reprochó las millonarias pérdidas que registra el Tren Maya por más de 3 mil 500 millones de pesos, mientras que el Grupo Mundo Maya acumuló más de 2 mil 500 millones de pesos en pérdidas por baja ocupación hotelera, sumando más de 6 mil millones de pesos en números rojos en un solo año.

“No hay autosuficiencia, todo está siendo subsidiado, a los mexicanos nos está costando la obra, pero aparte, la operación del Tren Maya.”

En ese sentido recordó que en 2018 se estimó un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos para esa obra, pero actualmente supera los 500 mil millones, acompañado de señalamientos sobre una presunta red de corrupción en su construcción, vinculada a Pedro Salazar Beltrán y Amílcar Olán.

En materia ambiental, la senadora advirtió que la obra fue construida sin estudios suficientes, medidas de mitigación y sin respetar normas ambientales, con lo que se puso en riesgo ecosistemas y sistema de cuevas submarinas más grande del mundo, con más de 345 kilómetros de extensión, que alberga vestigios humanos de más de nueve mil años, así como restos de fauna prehistórica.

Alertó que el Tramo 5 atraviesa un terreno kárstico, altamente poroso y frágil, lo que representa un riesgo permanente para la seguridad de los usuarios, especialmente ante la posibilidad de que se implemente un tren de carga que implicaría mayor peso sobre la infraestructura actual.

“No quisieron escuchar a los expertos, a biólogos, a ingenieros, a gente especialista en decir que no se podía hacer esta obra en este tramo de Quintana Roo por ser tierra kárstica.”

Ante este panorama, la legisladora anunció que presentará un exhorto formal a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realicen una inspección e investigación inmediata, se implementen medidas correctivas y se frene el daño ambiental.