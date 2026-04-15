La Presidenta hace bien en asesorarse en materia de ‘fracking’: Monreal

CDMX — Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que “la Presidenta (Claudia Sheinbaum) hace lo correcto, en el sentido de asesorarse de un comité científico para tomar decisiones”, en torno al “fracking”, como se anunció este miércoles en Palacio Nacional.

Monreal Ávila indicó que “la Presidenta está actuando en razón del interés nacional, del interés soberano y de que la decisión que tome va a ser en beneficio del país.

El legislador comentó que son dos meses que se otorgaron para que concluyan los estudios y la decisión que tome ella va a ser en beneficio de la patria. os tiempos cambian, los tiempos están evolucionando y el mundo está cambiando, y creo que la presidenta está asumiendo una posición de beneficio al país”.

Ricardo Monreal también habló del escrito que entregaron manifestantes de la Huasteca Potosina a la Mesa Directiva, en el que anotan que habrá afectaciones ecológicas y piden que se frene, Monreal Ávila respondió que “todavía no hay nada firme, pero evidentemente se va a resolver y se va a atender.

“No conozco el escrito, no ha llegado a la Junta de Coordinación Política, no lo han hecho llegar, pero respetamos todas las expresiones y protestas, inconformidades o comunicaciones de toda la ciudadanía. Para eso es esta Cámara, para recibirlos y escucharlos”.

En otro tema, el líder parlamentario se refirió a la posibilidad de que el PVEM vaya con una persona candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, en 2027.

Es una mala noticia para la coalición, el que vaya el Verde solo, aunque sea muy fuerte en esta entidad federativa, es una noticia que nos afecta a la coalición.

“Pero ellos ya valoraron ir solos, se sienten suficientemente aptos y fuertes como para poder anotarse un triunfo. No hay triunfos para siempre y no hay derrotas permanentes, y el Verde no debe confiarse, porque Morena es muy fuerte en todo el territorio nacional”.

Agregó que Morena decidirá sobre las coaliciones y la forma o mecanismo de cómo seleccionar los candidatos en cada entidad federativa.

“Debe hacerse con apertura y que sean los mejores candidatos o candidatas las que nos representen en cada entidad federativa”.