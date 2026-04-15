Credencial Universal de Salud: ¿Dónde se tramita y qué documentos llevar? Inicia el registro para la Credencial Universal de Salud; conoce quiénes tienen que hacerlo y cuáles son los requisitos (@AgenciaGobMX)

Esta semana comenzó el registro para la Credencial Universal de Salud; conoce quiénes tienen que hacerlo, para qué sirve y cuáles son los requisitos.

Debido a un decreto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en el que se creó el Servicio Universal de Salud, a partir del pasado lunes 13 de abril inició la credencialización para este nuevo sistema.

¿Para qué sirve la Credencial Universal de Salud?

El Servicio Universal de Salud tiene como objetivo que las personas puedan atenderse médicamente sin importar su institución de procedencia, por lo que con la Credencial Universal de Salud podrás acceder a cualquiera de los tres sistemas de salud pública (IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE).

Asimismo, esta credencial servirá como identificación oficial y también estará disponible su versión digital, mientras se espera que en un futuro reemplace los carnets del IMSS y del ISSSTE.

¿Quiénes deben tramitar la Credencial Universal de Salud?

Durante abril, las personas que deberán registrarse en el Servicio Universal de Salud son los adultos mayores de 85 años, siendo estos los primeros en recibir su credencial con acceso a este nuevo sistema médico.

¿Dónde se tramita la Credencial Universal de Salud?

El registro y la credencialización para el Servicio Universal de Salud se realizan en alguno de los 2,059 Módulos Bienestar ubicados a lo largo del país, por lo que solo tienes que ubicar el más cercano a tu domicilio.

Documentos para tramitar la Credencial Universal de Salud

Para poder tramitar tu credencial del Servicio Universal de Salud, tendrás que acudir a algún Módulo del Bienestar con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Un teléfono de contacto

Calendario de registro para la credencial del Servicio Universal de Salud

Recuerda que para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud tienes que acudir en el día asignado de acuerdo a la inicial de tu primer apellido, según el calendario publicado por el Gobierno de México.