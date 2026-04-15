Lotería Nacional y Panini lanzan álbum retro gratuito rumbo al Mundial 2026

En el marco de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Lotería Nacional y Panini presentaron el Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y el Fútbol, una edición gratuita que apuesta por preservar y difundir la memoria histórica del país a través del coleccionismo.

Lotería + Panini (Cortesía)

A diferencia de los álbumes tradicionales, esta edición no se llenará con estampas, sino con historia. Cada domingo, a partir del 19 de abril y hasta el 5 de julio de 2026, se integrarán dos “cachitos” correspondientes a los Sorteos Zodiaco —siete ordinarios y tres especiales— hasta completar un total de 20 piezas que conformarán la colección.

Durante la presentación, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que el proyecto busca recuperar la memoria histórica del fútbol en México y llevarla al ámbito cotidiano. Destacó que este álbum no sólo evoca momentos clave, sino que invita a compartir y reconstruir una identidad colectiva vinculada al deporte.

Lotería + Panini (Cortesía)

Por su parte, Marina Benavides señaló que la colaboración entre ambas instituciones responde a una afinidad natural: tanto la lotería como los álbumes forman parte de tradiciones familiares que conectan generaciones. “Es un proyecto que une pasado, presente y futuro en un mismo formato”, afirmó.

En tanto, Gabriela Cuevas Barron destacó el carácter incluyente de la iniciativa, al acercar la experiencia mundialista a toda la población. “Es un álbum que democratiza y demuestra que el Mundial puede estar al alcance de todas y todos”, expresó.

El álbum recupera diseños históricos de billetes emitidos durante los mundiales de 1970 y 1986 en México, e incorpora también un reconocimiento a la Selección Femenil de 1971, ampliando la narrativa hacia una memoria más diversa del fútbol nacional.

El lanzamiento contó con la presencia de exseleccionados nacionales como Alberto García Aspe, Francisco Javier Cruz, Manuel Negrete Arias, Félix Cruz Barbosa-Ríos, así como la exjugadora Alicia Vargas, quienes coincidieron en que el proyecto representa memoria, identidad e ilusión para nuevas generaciones.

El álbum podrá obtenerse de manera gratuita en puntos de venta de Lotería Nacional en todo el país, así como en versión digital a través de su plataforma en línea. Con esta iniciativa, el coleccionismo, la tradición y la pasión por el fútbol se combinan para acompañar a México en su camino hacia su tercer Mundial como anfitrión.