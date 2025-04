Servicios de urgencias IMSS Edomex Oriente laborarán con normalidad en días santos

El IMSS Estado de México Oriente El IMSS Estado de México Oriente informó que estos Jueves y Viernes Santos las áreas de urgencias y hospitalización operarán con normalidad (La Crónica de Hoy)

Pese al éxodo de vacacionistas todavía a partir de este miércoles y la suspensión de labores para muchas personas trabajadoras, el IMSS Estado de México Oriente informó que los servicios de Urgencias y hospitalización los próximos días Santos, es decir, este jueves y viernes, operarán con normalidad.

Se puntualizó que en los hospitales del estado de México en la región oriente, se brindará atención médica en las áreas de hospitalización, en donde personal médico y de enfermería tendrán actividad laboral normal, así como Atención Médica Continua en las Unidades de Medicina Familiar que cuentan con el servicio.

Así, las y los derechohabientes de los 11 hospitales ubicados en la zona nororiente de la entidad mexiquense, prestarán servicio médico de hospitalización y Urgencias las 24 horas del día, estos días de asueto.

Se recordó que la atención de Urgencias será constante en siete de los Hospitales Generales de Zona (HGZ): el No. 53, en los Reyes la Paz; No. 57, en la Quebrada; No. 68, en Tulpetlac; No. 71, en Chalco; No. 76, en Xalostoc; No. 98, en Villa de las Flores; y No 197, en Texcoco.

También laborarán los tres Hospitales Regionales (HR): No. 72, en Tlalnepantla; No. 196, en Ecatepec; y No. 200, en Tecámac; además del Hospital General de Gineco-Obstetricia No. 60, en Tlalnepantla.

Los servicios a disposición de las y los derechohabientes del IMSS serán el de atención urgente para adultos y pediatría, así como servicio de quirófano en caso de ser necesario; además de la atención permanente en áreas de hospitalización.

Asimismo, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) con servicio de Atención Médica Continua (Urgencias), que estarán a disposición de las y los derechohabientes son: la No. 52, en Cuautitlán Izcalli; No. 54, en Apaxco; No. 55, en Zumpango; No. 56, en Jilotepec; No. 70, en Ayotla; No. 74 en Tlalmanalco; No. 84, en Chimalhuacán y No. 180 y 181, en Valle de Chalco.

El IMSS en Estado de México Oriente exhorta a sus más de 4 millones de derechohabientes de 58 municipios de la región nororiente de la entidad mexiquense a identificar cuándo se trata de una urgencia médica real, que es cualquier condición que ponga en peligro la vida o algún órgano y que requiere de su pronta atención.