Vinculan a proceso a juez que protegió con amparos a Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Un juez federal vinculó a proceso al ex juez Juan Fernando Alvarado López, señalado por presuntamente haber favorecido de manera irregular al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actualmente considerado prófugo de la justicia mexicana por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico ilegal de hidrocarburos y extorsión.

El Juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, dictó a Alvarado López auto de vinculación a proceso en la causa penal 45/2026, por el delito contra la administración de justicia, previsto por el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.

De acuerdo con información judicial, el proceso penal contra el ex impartidor de justicia Alvarado López deriva de las resoluciones emitidas en 2024, cuando concedió una suspensión provisional al exmandatario tamaulipeco dentro del juicio de amparo 417/2024, medida que, entre otras cosas, obligó al Instituto Nacional Electoral a registrarlo como candidato a diputado federal plurinominal, pese a existir una orden de aprehensión vigente en su contra.

La causa penal contra García Cabeza de Vaca fue iniciada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del expediente 51/2024, radicado ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En ese contexto, el entonces titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, concedió medidas cautelares a favor de García Cabeza de Vaca que posteriormente fueron señaladas como ilegales.

Tras esa resolución, Morena presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República al considerar que el juez había actuado fuera del marco legal para beneficiar políticamente al exgobernador tamaulipeco.

El caso se suma a otras resoluciones judiciales recientes relacionadas con García Cabeza de Vaca. En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó un amparo que buscaba invalidar la orden de captura en su contra, validando así la actuación de las autoridades federales.

Además, el Tribunal de Disciplina Judicial determinó previamente inhabilitar por un año al ex juez Alvarado López al encontrar elementos de presunta colusión con el exmandatario tamaulipeco, luego de haber emitido resoluciones que evitaron temporalmente su captura.