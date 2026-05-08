Inversión energética, oportunidad de México para empleos y demostrar capacidad en competitividad

CDMX — La inversión energética anunciada por el gobierno mexicano es una oportunidad de México para empleos y demostrar su capacidad en competitividad, destacó el diputado federal y líder sindical Pedro Haces.

El legislador y líder de Operación Política en la Cámara de Diputados puntualizó que actualmente más del 60% de la generación eléctrica del país depende del gas natural, lo que vuelve estratégica la expansión y modernización de infraestructura energética para sostener el crecimiento industrial y la llegada de nuevas inversiones.

“En un entorno global donde la competitividad industrial depende cada vez más de la capacidad energética de los países, México enfrenta una oportunidad clave para fortalecer su crecimiento económico y atraer nuevas inversiones”, dijo tras el anuncio del plan nacional de gasoductos e infraestructura energética impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión superior a los 140 mil millones de pesos hacia 2030.

Haces Barba señaló que este tipo de proyectos representan una apuesta estratégica para el desarrollo productivo y la generación de empleos en el país.

“Hoy la competitividad de una nación también depende de su capacidad para garantizar energía suficiente, estable y accesible.”

El legislador destacó que la modernización y ampliación de infraestructura energética será fundamental para acompañar el crecimiento industrial de México y responder a las nuevas necesidades de inversión y producción en distintas regiones del país.

“Sin infraestructura energética no hay crecimiento industrial posible. La energía también es productividad, inversión y empleo.

“El futuro económico también dependerá de qué países tengan la capacidad energética para sostener su crecimiento.”

De acuerdo con el anuncio del gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, se prevé la ampliación y rehabilitación de más de 21 mil kilómetros de infraestructura de transporte y distribución de gas natural, así como nuevas inversiones orientadas a fortalecer la capacidad energética nacional.

Para Haces Barba, este tipo de medidas llegan en un momento clave, particularmente ante el crecimiento de América del Norte como bloque económico y el proceso de relocalización de cadenas productivas.

“México necesita estar preparado para el crecimiento que viene. Y eso implica fortalecer tanto la infraestructura logística como la energética.”

Destacó que el impacto positivo de este tipo de proyectos no se limita al sector energético, sino que genera efectos directos en empleo, actividad económica y desarrollo regional.

Además del impacto inmediato en empleos directos e indirectos, este tipo de inversiones suelen detonar actividad en sectores como construcción, transporte, servicios, logística e industria, fortaleciendo las economías locales y regionales.

“La infraestructura energética también significa bienestar para miles de familias mexicanas.”

Haces Barba señaló que el crecimiento económico sostenible requiere una visión donde gobierno, trabajadores y sectores productivos avancen de manera coordinada para fortalecer la competitividad del país.

“No hay desarrollo sin infraestructura, pero tampoco sin trabajadores preparados y condiciones que permitan que ese crecimiento llegue a todas y todos.”

Estos proyectos reflejan una visión de largo plazo orientada a consolidar un México más fuerte, competitivo y preparado para los retos económicos del futuro, dijo.