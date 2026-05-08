Sectur anuncia implementación de acciones tras la inoperancia de Magnicharters

Magnicharters Avión en la pista aerea

Derivado de que el pasado 11 de abril la empresa Magnicharters anunció de forma abrupta la suspención en sus actividades debido a un paro de su personal, la Secretaría de Turismo emprendió acciones manteniendo contacto con agencias de viajes, operadores turísticos y clientes afectados por esta situación.

Al respecto se informó la realización de mesas coordinadas con los afectados con el propósito de explorar alternativas que permitan dar continuidad a los servicios turísticos comprometidos.

A fin de examinar la disponibilidad de opciones de reubicación para pasajeros, se convocó a operadores aéreos con presencia en los destinos afectados, esto sujeto a disponibilidad de inventario y a las condiciones comerciales de cada empresa.

Igualmente, se mantiene coodinación con la Profeco para brindar orientación a los consumidores sobre mecanismos disponibles para la presentación de quejas, reclamaciones y procedimientos conciliatorios.

También se hizo llamado a los clientes para informarles que el “incumplimiento deriva de una decisión unilateral de la aerolínea”, documentada por la autoridad federal, y, además, acercarse a Profeco para recibir asesoría.

Mientras que a las agencias que vendieron paquetes les dijo que pueden acudir a la institución como proveedores intermediarios afectados, con la documentación de los contratos suscritos con Magnicharters y los montos no recuperados.